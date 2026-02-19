Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинская армия теряет 1 военного на 13 солдат противника после отключения Starlink 6 950

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хлопцы - во всеоружии.

Хлопцы - во всеоружии.

Активность российских беспилотников резко сократилась.

На фоне блокировки несанкционированных терминалов Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины.

Издание напомнило, что 1 февраля компания SpaceX заблокировала несанкционированные терминалы Starlink после того, как их обнаружили на российских беспилотниках. Благодаря этому интенсивность штурмовых действий со стороны РФ снизилась.

"В течение трех-четырех дней после остановки они [россияне] действительно сократили штурмовые операции", - подтвердил командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский.

Другой военный, командир подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным "Джеки" рассказал, что еще до блокировки Starlink соотношение потерь на отдельных участках фронта достигало 20 российских военных на одного украинского. По его словам, в обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после ограничения доступа к Starlink - мог расти до 13:1.

По мнению аналитиков, пишет NYP, любое ослабление боевых возможностей России может изменить баланс в пользу Украины.

Отмечается, что отключение Starlink также повлияло на системы связи и методы ведения боевых действий российской армии, затронув самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

"Я уверен, что у россиян есть [альтернативные варианты], но нужно время, чтобы максимально их внедрить, и это займет как минимум четыре-шесть месяцев", - сказал Ярославский.

Например, пишет издание, активность российского подразделения беспилотников "Рубикон" резко сократилась после введения ограничений. Это подразделение использовало Starlink для увеличения дальности ударных дронов и координации атак глубоко в тылу украинских сил, что давало Москве технологическое преимущество на ключевых участках фронта.

Как отмечал Институт изучения войны, обычно "Рубикон" публикует детали своих ударов в Telegram, однако с момента блокировки Starlink эта практика прекратилась, то есть решение SpaceX негативно повлияло на ударную кампанию российского подразделения.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #разведка #spacex #технологии #starlink #беспилотники #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    20-го февраля

    прошу прощения за не компетенцию но в тезисах неоднократно прослеживается фамилия Соловев , это кто если не секрет?

    2
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    19-го февраля

    Вод почему то верится с трудом ,и кроме нашего сми этой инфы негде не прослеживается.

    30
    1
  • С
    Сарказм
    Daily Alibabaevic
    19-го февраля

    Ты просто кроме соловьевской чуши вероятно никакие сми и не изучаешь. Ты ждешь, что они там про это расскажут??? На самом деле инфа уже давно гуляет по сети

    1
    13
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го февраля

    Так если 13:1, то чë хохлы ещë не в Брянске и интересно, как раньше россияне без Strarlink воевали, по направлению ветра и по звëздам.

    29
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    Тим Тим
    19-го февраля

    Да хохлы просто на Сахалине застряли, готовят очередной кiнтрнаступ на Петропавловск-Камчатский.

    15
    1
  • С
    Сарказм
    Тим Тим
    19-го февраля

    А в 2022 ты не помнишь, как орки воевали? С непростыми решениями и жестами бледной моли? Про старлинки (а теперь еще и телеграм) вой стоит по всем z-пабликам, не может "втарая армия мира" без буржуинских старлиноков с НАТОй воевать:))) А уж когда геннштабные клоуны намедни выступили, что не нужен мол нам ваш старлинк, у нас "все обеспечены надежными защищенными каналами связи", "а старлинки использовились исключительно для введения противника в заблуждение", вой перешел просто на визг и слюни пузырями. Так что в последние 2 недели 1 к 13, до этого разные периоды были, за все время вторжения примерное соотношение оценивается как 1 к 4, что примерно равно соотношению между населениями Украины и Мордора, поэтому собственно на фронте и было примерное равновесие.

    1
    13
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео