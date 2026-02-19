На фоне блокировки несанкционированных терминалов Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины.

Издание напомнило, что 1 февраля компания SpaceX заблокировала несанкционированные терминалы Starlink после того, как их обнаружили на российских беспилотниках. Благодаря этому интенсивность штурмовых действий со стороны РФ снизилась.

"В течение трех-четырех дней после остановки они [россияне] действительно сократили штурмовые операции", - подтвердил командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский.

Другой военный, командир подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным "Джеки" рассказал, что еще до блокировки Starlink соотношение потерь на отдельных участках фронта достигало 20 российских военных на одного украинского. По его словам, в обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после ограничения доступа к Starlink - мог расти до 13:1.

По мнению аналитиков, пишет NYP, любое ослабление боевых возможностей России может изменить баланс в пользу Украины.

Отмечается, что отключение Starlink также повлияло на системы связи и методы ведения боевых действий российской армии, затронув самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

"Я уверен, что у россиян есть [альтернативные варианты], но нужно время, чтобы максимально их внедрить, и это займет как минимум четыре-шесть месяцев", - сказал Ярославский.

Например, пишет издание, активность российского подразделения беспилотников "Рубикон" резко сократилась после введения ограничений. Это подразделение использовало Starlink для увеличения дальности ударных дронов и координации атак глубоко в тылу украинских сил, что давало Москве технологическое преимущество на ключевых участках фронта.

Как отмечал Институт изучения войны, обычно "Рубикон" публикует детали своих ударов в Telegram, однако с момента блокировки Starlink эта практика прекратилась, то есть решение SpaceX негативно повлияло на ударную кампанию российского подразделения.