Городами будут управлять... «серые кардиналы»? 3 1153

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Городами будут управлять... «серые кардиналы»?

Политолог предупредил: Барташевич может стать чуть ли не героем.

Службе госбезопасности (ГДД) следовало бы объяснить обществу, почему отдельным должностным лицам самоуправлений не выдан допуск к гостайне, чтобы жители знали, что в его основе лежат серьезные причины, а не политическая расправа, высказал мнение в передаче Латвийского телевидения «Сегодняшний вопрос» политолог Юрис Розенвалдс.

Ссылаясь на решение ГДД не выдавать допуск к гостайне уже отстраненному мэру Резекне Александру Барташевичу («вместе для Латвии»/« Латвия на первом месте»), Розенвалдс сказал, что в связи с этими вопросами есть недостатки в коммуникации ГДД.

"Я бы все-таки хотел услышать объяснения, почему господин Барташевич не получил допуск, не только от него, но и от ГДД. А то мне кажется, что эта жажда секретности зашла слишком далеко. Ведь тем не менее тот орган, который не предоставляет допуск, должен найти возможность информировать общественность.

Иначе Барташевич становится в Резекне, как показывают интервью, чуть ли не героем, «был хорошим мэром, и его сняли», - выразил мнение Розенвалдс.

При этом он отметил, что решение потребовать от глав муниципалитетов допуска к гостайне «умножит число серых кардиналов, которые будут руководить процессами в муниципалитетах со сцены».

#Резекне #Латвия #политолог #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Антимонетарист
    20-го февраля

    Хорошая игра в политику! Всё по классике! А кто-то думал, что бывает иначе? Но иначе может быть, когда никто не будет рвать рубашку за деньги. Уберите деньги и никто во власть не полезет! Это ж с людьми надо работать, проекты воплощать, нести ответственность! И за это ничего платить не будут? И все эти фальшивые политики смеются куда подальше!

    1
    0
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Народ проголосовал за Барташевича, его незаконно сняли. Народ второй раз проголосовал- опять сняли. Ну, Латвия демократическая страна. Будут выборы в сейм, неужели, кто то думает, что не проголосуют снова.

    16
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го февраля

    может стать

    == Он уже стал!

    В Резекне!

    16
    0
Читать все комментарии

