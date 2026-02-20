Службе госбезопасности (ГДД) следовало бы объяснить обществу, почему отдельным должностным лицам самоуправлений не выдан допуск к гостайне, чтобы жители знали, что в его основе лежат серьезные причины, а не политическая расправа, высказал мнение в передаче Латвийского телевидения «Сегодняшний вопрос» политолог Юрис Розенвалдс.

Ссылаясь на решение ГДД не выдавать допуск к гостайне уже отстраненному мэру Резекне Александру Барташевичу («вместе для Латвии»/« Латвия на первом месте»), Розенвалдс сказал, что в связи с этими вопросами есть недостатки в коммуникации ГДД.

"Я бы все-таки хотел услышать объяснения, почему господин Барташевич не получил допуск, не только от него, но и от ГДД. А то мне кажется, что эта жажда секретности зашла слишком далеко. Ведь тем не менее тот орган, который не предоставляет допуск, должен найти возможность информировать общественность.

Иначе Барташевич становится в Резекне, как показывают интервью, чуть ли не героем, «был хорошим мэром, и его сняли», - выразил мнение Розенвалдс.

При этом он отметил, что решение потребовать от глав муниципалитетов допуска к гостайне «умножит число серых кардиналов, которые будут руководить процессами в муниципалитетах со сцены».