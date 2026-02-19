Baltijas balss logotype
ЕС поддержит восточные страны блока... кредитами

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
Euronews
Изображение к статье: ЕС поддержит восточные страны блока... кредитами
ФОТО: dreamstime

Еврокомиссия обнародовала новую стратегию поддержки восточных стран блока, под названием EastInvest.

Девяти государствам будут выделены кредиты общим объёмом в 28 миллиардов евро. Это Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия и Эстония. Они либо граничат с Россией, Белоруссией или Украиной либо расположены на Чёрном море.

По мнению Брюсселя, все эти государства косвенно пострадали из-за войны в Украине: там отмечен экономический спад, отток населения из приграничных районов, а также высоки гибридные угрозы со стороны Москвы.

Кредиты будут направлены на укрепление безопасности и обороноспособности, в частности в цифровой сфере, на образовательные программы и создание рабочих мест, а также на поддержание и улучшение инфраструктуры: отдельным пунктом идёт интеграция энергосетей стран Балтии в общеевропейскую систему.

Как именно будут распределятся средства между странами, планируется решить на специальной встрече, которая должна состояться 26 февраля.

  • CL
    Changal Latgals
    19-го февраля

    Проведите мне вначале электричество на хутор ! Город Лудза.

    3
    0

