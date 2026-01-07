Baltijas balss logotype
Бейонсе официально вошла в клуб музыкантов-миллиардеров 0 433

Lifenews
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бейонсе официально вошла в клуб музыкантов-миллиардеров

Американская певица и автор песен Бейонсе Ноулз-Картер достигла нового финансового рекорда — её состояние официально превысило 1 миллиард долларов. Теперь артистка входит в элитный список музыкантов-миллиардеров наряду с супругом Джей-Зи, Тейлор Свифт, Рианной и Брюсом Спрингстином.

Как Бейонсе добилась миллиарда

Основной вклад в это достижение внес успех её последнего альбома, выпущенного в 2024 году, а также масштабного мирового турне в его поддержку. Турне и продажа билетов, а также эксклюзивной атрибутики принесли артистке сотни миллионов долларов — значительно расширив её доходы и укрепив позиции одной из самых коммерчески успешных артисток современности.

Самостоятельный контроль карьеры

Одним из ключевых факторов финансовой свободы Бейонсе стало управление своей карьерой через собственную компанию Parkwood Entertainment, созданную более 10 лет назад. Эта структура занимается выпуском музыки, организацией туров и созданием документальных фильмов, что позволяет певице удерживать большую часть прибыли от своей деятельности.

Бизнес-империя за пределами музыки

Кроме музыкальной карьеры, Бейонсе развивает и предпринимательские проекты:

  • бренд средств по уходу за волосами,
  • линия одежды,
  • собственная марка виски.

Тем не менее, основной прирост капитала по-прежнему обеспечивают живые выступления и права на музыкальный каталог.

Коммерческий успех и признание

За годы карьеры Бейонсе продала более 200 миллионов записей по всему миру и стала обладательницей 32 премий «Грэмми». Её способность постоянно reinvent (пересоздавать) свой стиль и устраивать впечатляющие шоу укрепила её влияние в индустрии развлечений и превратила в культурный феномен.

Источник

Читайте нас также:
#бизнес #музыка #маркетинг #успех #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
