Трагедия в лесах Карелии унесла жизнь талантливого петербургского дирижера и хормейстера Петра Гайдукова. 34-летний артист, чей экспрессивный образ в клипе группы Shortparis "Яблонный сад" стал знаменитым, не пережил одиночного похода в праздничные выходные. Тело замерзшего насмерть артиста обнаружили спасатели после масштабных поисков.

Музыкант отправился кататься на лыжах в Лахденпохском районе, но в какой-то момент сбился с маршрута и разминулся со своим спутником.

Последними, кто видел Петра живым восьмого марта, стали случайные туристы на снегоходах. Очевидцы вспоминают, что встретили мужчину с рюкзаком прямо на льду и предложили ему помощь, однако Гайдуков с улыбкой отказался, заверив, что наслаждается прогулкой.

Когда связь с ним прервалась, к поискам подключились профессиональные спасатели и добровольцы из "ЛизаАлерт", задействовав спецтехнику. К сожалению, суровая природа оказалась сильнее: медики констатировали смерть от переохлаждения.

Петр Гайдуков был не только дирижером - он обладал редким академическим вокалом и регулярно участвовал в престижных фестивалях классической музыки, как "Петербургская музыкальная весна".

Коллеги и друзья Петра не могут поверить в случившееся, называя его уход оглушительной потерей для культуры. Дирижер был настоящим фанатом своего дела - он руководил Хором ветеранов войны, выступал в Мариинском театре и возглавлял коллектив в университете имени Герцена. Участники группы Shortparis, вспоминая совместную работу, отмечают, что Петр всегда был невероятно искренним и глубоким человеком, чья внутренняя хрупкость сочеталась с мощным талантом.

Череда потерь

Смерть Гайдукова стала очередным ударом для поклонников современной питерской сцены. Совсем недавно ушел из жизни фронтмен Shortparis Николай Комягин - 39-летнему артисту стало плохо после занятий боксом. Филипп Киркоров, называл Николая "русским Куртом Кобейном". А Данила Козловский, работавший с Комягиным над сериалом "Карамора", рассказал, что Николай был артистом невероятной силы, но при этом сохранял удивительную интеллигентность.

Теперь поклонников Shortparis подкосила весть о гибели Гайдукова, ставшего ярким символом поколения после съемок в клипе "Яблонный сад", где Петр самозабвенно дирижировал хором на заснеженной уличной сцене. Гибель молодого и полного сил дирижера в самом расцвете сил кажется несправедливой случайностью, которая оставила огромную пустоту в сердцах тех, кто знал его лично или же восхищался вдохновенными выступлениями на экране.