Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США отвергли усилия арабских стран по завершению войны с Ираном

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Атака Израиля и США на столицу Ирана

Атака Израиля и США на столицу Ирана

ФОТО: Youtube

Reuters: США отвергли усилия арабских стран по прекращению войны в регионе.

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия арабских стран по прекращению огня в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Оман несколько раз пытался открыть канал переговоров между Вашингтоном и Тегераном, однако США дали понять, что не заинтересованы в этом. Кроме того, Иран отказался вести диалог до прекращения интенсивных бомбардировок и не согласится на частичное возмещение ущерба.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.

Читайте нас также:
#Иран #США #Дональд Трамп #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео