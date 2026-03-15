Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия арабских стран по прекращению огня в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Оман несколько раз пытался открыть канал переговоров между Вашингтоном и Тегераном, однако США дали понять, что не заинтересованы в этом. Кроме того, Иран отказался вести диалог до прекращения интенсивных бомбардировок и не согласится на частичное возмещение ущерба.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.