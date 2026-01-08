Baltijas balss logotype
В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне 0 77

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

В Латвии в ноябре уровень безработицы составил 7,1% и оказался выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Eurostat, пишет ЛЕТА.

Согласно этим данным, более высокий уровень безработицы среди стран ЕС в ноябре был зафиксирован в Испании (10,4%), Финляндии (10,1%), Швеции (9%), Греции (8,2%) и Франции (7,7%). В Эстонии уровень безработицы составил 6,9%, а в Литве — 6,7%.

Самый низкий уровень безработицы в ноябре зарегистрирован на Мальте (3,1%), в Чехии и Польше (по 3,2%), Болгарии (3,5%) и Германии (3,8%).

В среднем по ЕС безработица с учётом сезонных колебаний составила 6%, что соответствует уровню октября, тогда как в еврозоне она сохранилась на уровне 6,3%.

По данным Eurostat, в ноябре в ЕС без работы оставались 13,225 миллиона человек, из которых 10,937 миллиона — в странах еврозоны.

#Финляндия #Испания #Греция #Еврозона #Латвия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
