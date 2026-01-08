Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инекократия в Греции: один день в году, когда женщины берут власть в свои руки 0 230

Lifenews
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инекократия в Греции: один день в году, когда женщины берут власть в свои руки

В мире существует немало необычных праздников, но греческая Инекократия по праву считается одним из самых провокационных и обсуждаемых. Это день, когда привычный порядок переворачивается с ног на голову: женщины отдыхают и развлекаются, а мужчины полностью берут на себя быт и домашние обязанности. Праздник не имеет ничего общего с протестами или политическими лозунгами — это живая традиция, которая до сих пор сохраняется в отдельных регионах Греции и вызывает у туристов искреннее удивление.

Что такое Инекократия и где ее празднуют

Слово «Инекократия» буквально переводится как «власть женщин». Этот праздник ежегодно отмечают 8 января в северных регионах страны — прежде всего в Фракии и Македонии.

Истоки традиции уходят в глубину веков. Считается, что Инекократия возникла как символический способ напомнить о роли женщины в обществе и семье. Сегодня праздник воспринимается скорее как яркий фольклорный ритуал, чем как социальный манифест.

Как меняются роли мужчин и женщин

В день Инекократии женщины официально освобождаются от любых домашних обязанностей. Они надевают нарядную одежду, встречаются с подругами и отправляются в кафе и таверны, которые в обычные дни считаются «мужской территорией».

Мужчины же остаются дома и выполняют все, что обычно делают женщины:

  • готовят еду,
  • убирают дом,
  • стирают,
  • присматривают за детьми.

Выходить на улицу мужчинам разрешается только в случае крайней необходимости.

Почему мужчины опасаются этого дня

Инекократия — праздник с чувством юмора, но и со строгими правилами. Если мужчину заметят на улице без веской причины, женщины имеют полное право облить его холодной водой и публично высмеять.

Этот «перевернутый мир» длится ровно 24 часа, после чего роли возвращаются на свои места. Завершается день шумным застольем, куда мужчин приглашают лишь ближе к вечеру — как символ окончания временного подчинения.

Почему традиция до сих пор жива

Инекократия — это не про борьбу полов, а про игру, иронию и культурную память. Для греков этот день — возможность взглянуть на привычные роли со стороны, а для женщин — редкий повод почувствовать абсолютную свободу от повседневных обязанностей.

Именно поэтому праздник сохраняется и сегодня, оставаясь одной из самых необычных и колоритных традиций современной Греции.

источник

Читайте нас также:
#Греция #общество #культура #традиции #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Катя с любимой мамой Таней. Иконка видео
Изображение к статье: Элвис Пресли и его первая настоящая любовь Дебра Пейджит. Иконка видео
Изображение к статье: Жила б в долгах: эксперты подсчитали, сколько стоит роскошная жизнь Эмили в Париже
Изображение к статье: Знаменитая артистка любила семейный быт. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео