Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
ФОТО: LETA

Опора моста Rail Baltica, вбитая в Даугаву, в этом году будет законсервирована, а её "расконсервация", скорее всего, произойдёт только после 2030 года — это подтвердил председатель правления компании "Eiropas Dzelzceļa līnijas", реализующей проект Rail Baltica в Латвии, Марис Дзелме в передаче TV24 "Uz līnijas", пишет LA.LV.

"Цель консервации — обеспечить сохранность этой части моста в таком состоянии, чтобы, когда строительство будет возобновлено, элемент остался пригодным для дальнейшего использования", — объясняет строитель.

А как насчёт рисков? Не снизит ли такой метод прочность или безопасность использования опоры после "расконсервации"?

Нулевого риска не бывает. В жизни такого не существует. Сейчас нет ни одной точно обозначенной даты, когда может начаться расконсервация опоры.

Прежде всего, это связано с доступностью финансирования, а вторая причина в том, что рижская часть маршрута в настоящий момент вовсе не включена в первую фазу проекта Rail Baltica. Основное внимание уделяется строительству основной трассы, а это значит, что к строительству моста, скорее всего, вернутся в худшем случае после 2030 года.

"Если появится финансирование, мы можем возобновить строительство, было бы хорошо продвигаться хотя по частям, хотя бы малыми пролётами. Это было бы замечательно", — добавил Дзелме.

Представитель Rail Baltica подчеркнул, что за законсервированной конструкцией моста будет вестись регулярное наблюдение. "Консервация, конечно, означает и мониторинг. За этой конструкцией будут следить на протяжении всего периода консервации, чтобы наблюдать, нет ли изменений, ведь всё-таки там есть консоль, а материалы могут 'уставать'. Поэтому применяются специальные методы, которые позволяют сохранить стабильность, неизменность и пригодность конструкции в будущем", — пояснил он.

LA.LV

#Латвия #строительство #безопасность #технологии #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica
(4)
  • 010725
    010725
    8-го января

    Зато снарядный завод построят. (нет, только деньги попилят).

    30
    1
  • bt
    bory tschist
    8-го января

    дед, ты видать слабоумным родился, и в каждом своём недоношеннoм комментарии стараешься это подчеркнуть

    5
    74
  • Д
    Дед
    8-го января

    Латыши памятники уничтожили и построили новые, воровству и казнокрадству.

    110
    3
  • AE
    Al Ekses
    8-го января

    Как же всё-таки хорошо, что проклятые русские коммунисты не начали строить метро, потому что эти эффективные менеджеры с образованием три класса хуторской американско-немецкой школы (плюс МВА) точно бы завалили эту посевную и остались бы мы с городом, изрытым катакомбами.

    67
    6
