42-летняя российская спортсменка и медиаменеджер попала в объектив камер во время престижного мероприятия. Компанию Алине Кабаевой составил еще один любимец россиян, который не смог пропустить важное событие.

Алина Кабаева неоднократно подчеркивала, что частная жизнь – это ее личное пространство, и она не намерена выставлять ее напоказ. При этом поклонники продолжают интересоваться делами прославленной чемпионки, которая накануне появилась на публике вместе с известным комментатором Дмитрием Губерниевым. Самое интересное, что журналист и гимнастка остановили свой выбор на похожих нарядах. И Кабаева, и Губерниев отдали предпочтение брючным костюмам, из-за чего сложилась впечатление, что их образы парные.

«Ярко открыли в Санкт-Петербурге Гран-При Кубок Чемпионок по художественной гимнастике имени Алины Кабаевой!» - написал знаменитый комментатор в соцсетях.

Поклонники, само собой, не смогли пройти мимо редкого фото. Среди комментаторов нашлись даже те, кто посчитал коллег и единомышленников парой. И надо отметить, в стильном костюме Дмитрий Губерниев выглядит как самый настоящий статный красавец. «Даже вещи парные»; «Идеальная пара, а как вместе хорошо смотрятся, кто бы вообще мог подумать»; «Я в полном восторге, очень стильная пара. Жаль, что Дмитрий не богат, но все равно завидный жених», - высказались фолловеры, которые ранее не смогли сдержать восторга при виде Алины Кабаевой с детьми.

В 1996 году Алина Кабаева вошла в состав сборной России, что стало началом ее блистательной спортивной карьеры. В 1998 году красавица-гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка среди взрослых. В 1999 году на чемпионате мира в Осаке Алина завоевала четыре золотые и две серебряные медали, а в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее получила бронзу в многоборье после падения обруча. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Кабаева взяла золото в многоборье и завершила спортивную карьеру в 2007 году, войдя в историю как одна из самых титулованных гимнасток мира.