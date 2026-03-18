Культовый сериал Стивена Найта о бандитском Бирмингеме начала XX века покорил зрителей уникальным стилем и харизмой Киллиана Мёрфи. Если вы ищете проекты с похожими темами борьбы за власть, криминальных разборок и исторического антуража, обратите внимание на следующие пять сериалов.
Каждый из этих сериалов предлагает собственное видение того, как строятся и разрушаются крупные преступные династии.
"Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999–2007)
Классика жанра, исследующая внутренний мир босса мафии Тони Сопрано. Через сеансы психотерапии герой пытается сбалансировать семейную жизнь и руководство преступной организацией. Сериал считается одним из самых влиятельных в истории телевидения благодаря глубокому психологизму и сценарию.
Имеет рейтинг IMDb: 9.2/10.
Можно посмотреть на HBO Max.
"Подпольная империя" (Boardwalk Empire, 2010–2014)
Действие разворачивается в Атлантик-Сити 1920-х годов во времена Сухого закона. Сюжет сосредоточен на Наки Томпсоне – политике и гангстере, который контролирует незаконный оборот алкоголя. Визуальный стиль и историческая обстановка делают этот сериал наиболее близким по духу к "Острым козырькам".
Имеет рейтинг IMDb: 8.6/10.
Можно посмотреть на Prime Video.
"Йеллоустоун" (Yellowstone, 2018–2024)
Современный вестерн о семье Даттонов, владеющей самым большим ранчо в США. Несмотря на современность действия, темы территориальных войн, защиты семейного наследия и жестких методов борьбы за власть роднят этот проект с историей семьи Шелби.
Имеет рейтинг IMDb: 8.6/10.
Можно посмотреть на Apple TV.
"Табу" (Taboo, 2017)
Мрачная драма, созданная Стивеном Найтом в соавторстве с Томом Харди, который также исполнил главную роль. События разворачиваются в Лондоне 1814 года. Главный герой возвращается из Африки, чтобы восстановить судоходную империю своего отца, вступив в противостояние с могущественной Ост-Индской компанией.
Имеет рейтинг IMDb: 8.3/10.
Можно посмотреть на Peacock.
"Банды Лондона" (Gangs of London, 2020–...)
Динамичный криминальный боевик о современном Лондоне, где после убийства главы самой влиятельной группировки начинается кровавая война за передел сфер влияния. Сериал отличается высокой напряженностью и жесткими сценами противостояния международных банд.
Имеет рейтинг IMDb: 8.0/10.
Можно посмотреть на Prime Video.
