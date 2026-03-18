Культовый сериал Стивена Найта о бандитском Бирмингеме начала XX века покорил зрителей уникальным стилем и харизмой Киллиана Мёрфи. Если вы ищете проекты с похожими темами борьбы за власть, криминальных разборок и исторического антуража, обратите внимание на следующие пять сериалов.

Каждый из этих сериалов предлагает собственное видение того, как строятся и разрушаются крупные преступные династии.

"Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999–2007)

Классика жанра, исследующая внутренний мир босса мафии Тони Сопрано. Через сеансы психотерапии герой пытается сбалансировать семейную жизнь и руководство преступной организацией. Сериал считается одним из самых влиятельных в истории телевидения благодаря глубокому психологизму и сценарию.

Имеет рейтинг IMDb: 9.2/10.

Можно посмотреть на HBO Max.

"Подпольная империя" (Boardwalk Empire, 2010–2014)

Действие разворачивается в Атлантик-Сити 1920-х годов во времена Сухого закона. Сюжет сосредоточен на Наки Томпсоне – политике и гангстере, который контролирует незаконный оборот алкоголя. Визуальный стиль и историческая обстановка делают этот сериал наиболее близким по духу к "Острым козырькам".

Имеет рейтинг IMDb: 8.6/10.

Можно посмотреть на Prime Video.

"Йеллоустоун" (Yellowstone, 2018–2024)

Современный вестерн о семье Даттонов, владеющей самым большим ранчо в США. Несмотря на современность действия, темы территориальных войн, защиты семейного наследия и жестких методов борьбы за власть роднят этот проект с историей семьи Шелби.

Имеет рейтинг IMDb: 8.6/10.

Можно посмотреть на Apple TV.

"Табу" (Taboo, 2017)

Мрачная драма, созданная Стивеном Найтом в соавторстве с Томом Харди, который также исполнил главную роль. События разворачиваются в Лондоне 1814 года. Главный герой возвращается из Африки, чтобы восстановить судоходную империю своего отца, вступив в противостояние с могущественной Ост-Индской компанией.

Имеет рейтинг IMDb: 8.3/10.

Можно посмотреть на Peacock.

"Банды Лондона" (Gangs of London, 2020–...)

Динамичный криминальный боевик о современном Лондоне, где после убийства главы самой влиятельной группировки начинается кровавая война за передел сфер влияния. Сериал отличается высокой напряженностью и жесткими сценами противостояния международных банд.