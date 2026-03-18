"Поскольку недавно много говорили о счетах, полученных в феврале, и их позициях, решил поделиться и своим, в котором указана также неосуществлённая уборка снега! Но речь не об этом. Как оказалось, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) умудрился в январе найти листья и вывезти их…" - написал ТВ3 мужчина.

Не совсем понятно, откуда у управляющей компании взялись осенние листья, если в это время землю ещё покрывал толстый слой снега. В социальной сети Threads люди также делились похожими, вызывающими шок сообщениями.

"Не совсем понятно, откуда у управляющей компании взялись осенние листья, если в это время землю ещё покрывал толстый слой снега… WTF? Счёт от Rīgas namu pārvaldnieks — вывоз листьев зимой? Как, где? Серьёзно? Я подал подписанное заявление с претензией и просьбой дать объяснение", - написал один из пользователей платформы Threads

Другой добавил: "У нас тоже вывозили листья в декабре. И это не RNP! Ещё одна вещь, которая меня поражает в счетах управляющих — расчёт общих позиций не по количеству квартир, а по квадратным метрам".

"Где вообще находились эти мистические листья? Даже если в мешках — почему их вывозят зимой, а не в сезон?" - негодует третий.

Опрошенные рижане отмечают, что такая строка в коммунальном счёте их бы однозначно удивила. Они считают это нелогичным, а взимание платы за вывоз листьев вне сезона — даже подозрительным.

В управляющей компании странную позицию в счёте объяснили тем, что просто осенью не успели вывезти все листья, чему причиной была погода. И тогда плата за вывоз не взымалась. Сейчас же, когда снег сошел и больше не покрывает мешки с листьями, их можно вывозить, о чем и свидетельствует позиция в счете. При этом, листья не стали вывозить сразу, чтобы они подсохли, поскольку на сумму влияет и вес вывозимого мусора.

Примерно 240 рижских домов увидели необычную для зимы позицию в счете, их листья уже вывезены. Сейчас осталось всего около 2% домов, у которых листья еще не вывезены. Что касается суммы, то она зависит от территории, прилегающей к дому. Чем больше земли, тем больше счет.