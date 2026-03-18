Психолог-профайлер Лидия Кутузова рассказала о признаках, которые могут указывать на ложь в речи и поведении человека. По словам специалиста, многие люди склонны приукрашивать действительность, и, по наблюдениям экспертов, подобное поведение больше распространено среди мужчин.

Эксперт отметила, что важную роль в распознавании обмана играет наблюдение за поведением человека в стрессовых ситуациях. Когда человек испытывает эмоциональное напряжение, контролировать реакцию становится сложнее, поэтому невербальные сигналы могут проявляться более заметно.

Изменение позы и дистанции

По словам Кутузовой, одним из возможных сигналов может быть изменение положения тела. Если во время разговора человек неожиданно отстраняется, откидывается на спинку стула или увеличивает дистанцию, это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию или о внутреннем дискомфорте.

Мимика и выражение лица

Эксперт также советует обращать внимание на мимику. Искренние эмоции обычно появляются мгновенно, тогда как неискренние реакции могут выглядеть запоздалыми или неестественными. Такое несоответствие иногда становится заметным во время напряженного разговора.

Несоответствие слов и жестов

Еще одним возможным признаком может быть расхождение между словами и движениями. Например, человек говорит «да», но при этом отрицательно качает головой. Подобное несоответствие, по словам специалиста, может указывать на внутренний конфликт между сказанным и реальным намерением.

При этом психолог подчеркивает, что единичные жесты или реакции не могут служить доказательством лжи. Чтобы сделать выводы, необходимо наблюдать за поведением человека в разных ситуациях и учитывать совокупность факторов — мимику, язык тела, интонацию и общий контекст общения.