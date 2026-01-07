Зима — время, когда природа засыпает, зато не спят создатели сериалов, которые готовы привнести в ваши праздники и будни новые эмоции, интриги и открытия. В этот период особенно приятно устроиться дома и выбрать историю по настроению — от динамичных триллеров до атмосферных драм. В нашей подборке собраны проекты разных жанров и масштабов, так что каждый найдет что-то по душе.

«Больница Питт», 2 сезон

Медицинская драма сохраняет уникальную форму: один сезон — один день жизни отделения неотложной помощи. Майкл «Робби» Робинович продолжает работать с новичками, для которых каждая минута становится испытанием.

Проект выделяется реалистичной больничной атмосферой — от беспорядка и перегруженных коридоров до эмоционального выгорания врачей. Новый сезон показывает, как личные переживания могут влиять на работу в условиях бесконечного стресса. В ролях: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш и другие.

«Ночной администратор», 2 сезон

Продолжение шпионской драмы возвращает к истории бывшего солдата Джонатана Пайна, завербованного для рискованной операции. Ему предстоит снова оказаться в мире, где разведка и преступность тесно переплетены.

Первый сезон вышел почти десять лет назад, и новая глава обещает развить сюжет о противостоянии Джонатана и преступного синдиката. Основа проекта — повесть Джона ле Карре, что обеспечивает истории плотность и интригу. Среди актеров — все те же Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман и Алистэр Петри.

«Захваченный рейс», 2 сезон

Профессиональный переговорщик Сэм Нельсон снова сталкивается с угрозой массовой гибели людей. Если в первом сезоне он пытался спасти пассажиров захваченного самолета, то теперь его испытание связано с поездом метро, где заложена бомба.

Напряжение держится на умении героя быстро принимать решения и управлять ситуацией, которая может выйти из-под контроля в любой момент. Сериал сохраняет атмосферу остросюжетного триллера с минимальным запасом времени на спасение. В ролях: Идрис Эльба, Тоби Джонс, Лиза Викари, Кристиана Пауль, Клэр-Хоуп Эшити и другие.