Раньше там находились чумное кладбище, ассенизационная свалка и несколько заводов по производству китового жира.

В этом году злачный, токсичный и соблазнительный Репербан отмечает свое 400-летие. Здесь не гаснут красные фонари и бродит дымок каннабиса. Поднять градус веселья уже мудрено. Но задумано — историческими экскурсиями, специально сваренным юбилейным пивом, а также множеством мероприятий, посвященных искусству и культуре.

По словам организаторов, сотни мероприятий, проходящих между Миллернтором и Гроссе Фрайхайт, продемонстрируют то, что делает эту улицу такой особенной сегодня. Торжественным открытием станет масштабная “Песенная вечеринка в стиле Репербан” на площади Шпильбуденплац, где как никогда много людей вместе споют песню Удо Линденберга “Репербан”.

Также приготовили красочную музыкальную и развлекательную программу, которая положит начало юбилейному году. Состоится торжественное открытие бочки с пивом Reep Royal мэром Гамбурга Петером Ченчером (SPD).

Визуально юбилей будет отмечен выставкой флагов вдоль Репербана. Плитки, созданные местной художницей из района Санкт-Паули Анной Генгер, украсят вентиляционные колонны станции S‑Bahn Репербан. Будет представлена цифровая фотовыставка «400 лиц Санкт-Паули».

В конце мая на площади Хайлигенгайстфельд пройдут соревнования “Гамбургский чемпионат по перетягиванию каната”. Они в этом году также приурочены к юбилею.

Репербан — это нечто особенное, сказал мэр района Ральф Нойбауэр. Еще бы. Здесь холодок щекочет темя, а жар распирает грудь.

Символом безбашенной свободы Репербан стал не сразу. По словам местного историка Евы Декер, первые канатоделы обосновались здесь в 1626 году, между тогда еще независимыми городами Гамбургом и Альтоной. Это положило начало заселению района Гамбургер Берг.

В то время использование этой территории было еще очень ограниченным, сказала Декер. «Там находились чумное кладбище, ассенизационная свалка и несколько заводов по производству китового жира. И, конечно же, нельзя забывать о датском соседе Альтоне, с которым Гамбург не был особенно дружелюбен».

«Благодаря индустриализации, начавшейся в начале XIX века, наш малозастроенный зеленый Гамбургер Берг к концу века превратился в густонаселенный рабочий район», — сказала Декер.

«А дорога, которую мы сегодня знаем как Репербан, дорога между лугами, пастбищами и под обсаженными деревьями аллеями между Гамбургом и Альтоной, теперь превратилась в развлекательный бульвар с международной аудиторией», — сказала историк.

Как пояснила директор музея Беттина Пробст, совместно с Музеем истории Гамбурга она разработала два маршрута, прослеживающих развитие района в период с 1616 по 1826 год и в последующие 200 лет. Вдруг кому-то интересно.