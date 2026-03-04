Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Агате Муцениеце 37 лет, а ее чувства к Дранге вызывают сомнения 0 1126

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная артистка не исчезает со страниц светской хроники.

Прекрасная артистка не исчезает со страниц светской хроники.

Вот уже год ее личная жизнь тоже бьет ключом.

Агате Муцениеце исполнилось 37 лет. Так уж сложилось, что часто о личной жизни и скандалах актрисы говорят больше, чем о ее работах в кино. Вспоминаем, в каких историях отметилась бывшая жена Павла Прилучного за последние годы.

Говоря о скандалах Муцениеце, в первую очередь на ум приходит именно ее первый брак. Снимаясь в одних проектах с Прилучным, Агата быстро сблизилась с ним. Их пару поначалу считали одной из самых счастливых среди других звезд. После свадьбы Муцениеце подарила Павлу двоих детей, сына Тимофея и дочь Мию.

obvineniya-v-domashnem-nasilii-sud-za-syna-s-priluchnym-i-brak-s-drangoy-vse-skandaly-s-agatoy-muceniece-1.jpg

Было время, когда артистка рассуждала о том, чтобы еще взять третьего ребенка из приюта.

Однако этот план так и не сбылся. В какой-то момент пошли слухи о разладе в отношениях Павла и Агаты. Прилучному приписывали любовниц, скандальное поведение и другие грехи. Но все эти сплетни не могли сравниться с тем, что в итоге произошло в 2020 году. Сначала актеры объявили о разводе. А затем Агата, не сразу успевшая съехать из их с мужем дома из-за пандемии коронавируса, все же оттуда сбежала с детьми. По версии Агаты, Павел набросился на нее с кулаками и довел детей до слез. Сам Прилучный всегда отрицал обвинения в домашнем насилии.

Еще много месяцев после того инцидента скандал с драмой Муцениеце и Прилучным не утихал. Особенно на фоне того, что Агата очень вовремя создала шоу «Честный развод», в котором разбирала с гостями тему расставаний. Конечно, интерес публики к конфликту Муцениеце и Прилучного не утихал.

Когда супруги вновь стали мелькать вместе на мероприятиях своих детей, поклонники обоих артистов выдохнули. Казалось, что топор войны зарыт и теперь все будет хорошо. Тем более что Прилучный к тому моменту успел жениться и снова стать отцом.

Все изменилось после того, как Муцениеце захотела увеличить сумму алиментов на детей, решив, что Прилучный со своими доходами может выплачивать по миллиону рублей на каждого наследника вместо 100 тысяч. А дальше события развивались стремительно: Павел подал ответный иск об определении места жительства сына Тимофея. Таким образом актер мог бы сократить сумму выплат экс-супруге.

Но самое главное, на что опиралась сторона Прилучного, сам подросток хотел жить с отцом, а не с Муцениеце. Уехав в дом Павла в августе 2024 года, Тимофей так и не вернулся к маме. Долгие месяцы мальчик не общался с родительницей, пока в семье снова не удалось установить мир. Суд встал на сторону Агаты, и Тимофей вернулся домой. При этом ему никто не запрещает посещать отца с мачехой.

Сейчас Муцениеце вряд ли есть дело до новых войн с Прилучным, так как вот уже год ее личная жизнь тоже бьет ключом. Внезапно для всех Агата сошлась с аккордеонистом Петром Дрангой.

my-vo-vremennoy-petle-kto-svel-agatu-muceniece-i-petra-drangu.jpg

Осенью 2025-го они сыграли свадьбу, а уже в декабре актриса родила от новоиспеченного мужа дочь. Казалось бы, за звезду можно только порадоваться. Однако многие не верят в ее, как говорят, странный брак с Дрангой. По мнению сплетников, супруги затеяли пиар-историю, а настоящих чувств между ними вовсе нет.

Так, в Сеть было слито видео актрисы с брутальным, лысым и накачанным мужчиной — роликом поделилась сама звезда.

410.jpg

Вероятнее всего, Агата показала подписчикам своего микроблога в Instagram личного тренера, так как в момент съемки она лежала на тренажере и под чутким руководством качка выполняла упражнение.

Читайте нас также:
#звезды #алименты #развод #социальные сети #Агата Муцениеце #свадьба #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
3
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр: И Грянул Грэм / YouTube
Изображение к статье: Это 64-летний Джим Керри - но что с лицом Иконка видео
Изображение к статье: Туристов ждут великолепные архитектурные ансамбли, но не только. Иконка видео
Изображение к статье: Младший сын Жириновского рассказал о пугающей семейной драме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео