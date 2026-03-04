Вот уже год ее личная жизнь тоже бьет ключом.

Агате Муцениеце исполнилось 37 лет. Так уж сложилось, что часто о личной жизни и скандалах актрисы говорят больше, чем о ее работах в кино. Вспоминаем, в каких историях отметилась бывшая жена Павла Прилучного за последние годы.

Говоря о скандалах Муцениеце, в первую очередь на ум приходит именно ее первый брак. Снимаясь в одних проектах с Прилучным, Агата быстро сблизилась с ним. Их пару поначалу считали одной из самых счастливых среди других звезд. После свадьбы Муцениеце подарила Павлу двоих детей, сына Тимофея и дочь Мию.

Было время, когда артистка рассуждала о том, чтобы еще взять третьего ребенка из приюта.

Однако этот план так и не сбылся. В какой-то момент пошли слухи о разладе в отношениях Павла и Агаты. Прилучному приписывали любовниц, скандальное поведение и другие грехи. Но все эти сплетни не могли сравниться с тем, что в итоге произошло в 2020 году. Сначала актеры объявили о разводе. А затем Агата, не сразу успевшая съехать из их с мужем дома из-за пандемии коронавируса, все же оттуда сбежала с детьми. По версии Агаты, Павел набросился на нее с кулаками и довел детей до слез. Сам Прилучный всегда отрицал обвинения в домашнем насилии.

Еще много месяцев после того инцидента скандал с драмой Муцениеце и Прилучным не утихал. Особенно на фоне того, что Агата очень вовремя создала шоу «Честный развод», в котором разбирала с гостями тему расставаний. Конечно, интерес публики к конфликту Муцениеце и Прилучного не утихал.

Когда супруги вновь стали мелькать вместе на мероприятиях своих детей, поклонники обоих артистов выдохнули. Казалось, что топор войны зарыт и теперь все будет хорошо. Тем более что Прилучный к тому моменту успел жениться и снова стать отцом.

Все изменилось после того, как Муцениеце захотела увеличить сумму алиментов на детей, решив, что Прилучный со своими доходами может выплачивать по миллиону рублей на каждого наследника вместо 100 тысяч. А дальше события развивались стремительно: Павел подал ответный иск об определении места жительства сына Тимофея. Таким образом актер мог бы сократить сумму выплат экс-супруге.

Но самое главное, на что опиралась сторона Прилучного, сам подросток хотел жить с отцом, а не с Муцениеце. Уехав в дом Павла в августе 2024 года, Тимофей так и не вернулся к маме. Долгие месяцы мальчик не общался с родительницей, пока в семье снова не удалось установить мир. Суд встал на сторону Агаты, и Тимофей вернулся домой. При этом ему никто не запрещает посещать отца с мачехой.

Сейчас Муцениеце вряд ли есть дело до новых войн с Прилучным, так как вот уже год ее личная жизнь тоже бьет ключом. Внезапно для всех Агата сошлась с аккордеонистом Петром Дрангой.

Осенью 2025-го они сыграли свадьбу, а уже в декабре актриса родила от новоиспеченного мужа дочь. Казалось бы, за звезду можно только порадоваться. Однако многие не верят в ее, как говорят, странный брак с Дрангой. По мнению сплетников, супруги затеяли пиар-историю, а настоящих чувств между ними вовсе нет.

Так, в Сеть было слито видео актрисы с брутальным, лысым и накачанным мужчиной — роликом поделилась сама звезда.

Вероятнее всего, Агата показала подписчикам своего микроблога в Instagram личного тренера, так как в момент съемки она лежала на тренажере и под чутким руководством качка выполняла упражнение.