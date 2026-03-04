Десятилетие между 40 и 50 годами может быть самым сложным для физического и психического состояния человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследований.

Почему середина жизни человека самая сложная?

Ученые объясняют: именно в этот период в организме одновременно происходят несколько изменений — снижается гормональная активность, замедляется обмен веществ, хуже восстанавливаются силы после стресса, постепенно уменьшается мышечная масса.

Профессор анатомии Мишель Спиа из Бристольского университета описала это состояние как «несоответствие между биологией и нагрузкой». По ее словам, организм еще способен вырабатывать достаточно энергии, но работает уже в других физиологических условиях. В то же время требования к человеку часто достигают максимума.

Именно в 40–50 лет многие находятся на пике карьеры, несут финансовую ответственность за семью, ухаживают за детьми и пожилыми родителями. К этому добавляется переоценка собственных достижений. Такое сочетание создает хроническое психоэмоциональное напряжение, даже если серьезных проблем со здоровьем нет.

Как возраст влияет на ментальное состояние?

Американский психолог Дэниел Левинсон, один из основателей теории жизненных циклов взрослого человека, указывал, что середина жизни — это период глубокой внутренней перестройки.

Современные исследования подтверждают:

в 20–30 лет чаще возникает тревожность из-за поиска себя;

в 40–50 — появляется истощение и кризис смысла;

после 55 лет уровень субъективного удовлетворения жизнью возрастает.

Британский клинический психолог Оливер Робинсон из Университета Гринвича отмечает, что середина жизни — это момент осознания ограниченности времени. Это может вызвать экзистенциальное напряжение, но в то же время открывает путь к более зрелому балансу.

Отметим, что, кроме этого периода, наиболее уязвимым возрастом для психики человека считается поздний подростковый период (16–19 лет) — из-за пика тревожных и депрессивных расстройств.

Действительно ли после 50 становится легче жить?

Исследователи отмечают: биологический дисбаланс носит временный характер. После 50 лет многие люди испытывают «второе дыхание» — снижается внешнее давление, растет уверенность в себе, стабилизируется самооценка и улучшается эмоциональная регуляция.

Такие изменения объясняются тем, что с возрастом люди чаще выбирают психологический комфорт вместо постоянной погони за результатами. Именно это положительно влияет на ментальное здоровье и общее чувство удовлетворения жизнью.