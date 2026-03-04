Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Середина пути: почему 40–50 лет — самый тяжелый возрастной период 0 234

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
Napensii
Изображение к статье: Середина пути: почему 40–50 лет — самый тяжелый возрастной период
ФОТО: Freepik

Десятилетие между 40 и 50 годами может быть самым сложным для физического и психического состояния человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследований.

Почему середина жизни человека самая сложная?

Ученые объясняют: именно в этот период в организме одновременно происходят несколько изменений — снижается гормональная активность, замедляется обмен веществ, хуже восстанавливаются силы после стресса, постепенно уменьшается мышечная масса.

Профессор анатомии Мишель Спиа из Бристольского университета описала это состояние как «несоответствие между биологией и нагрузкой». По ее словам, организм еще способен вырабатывать достаточно энергии, но работает уже в других физиологических условиях. В то же время требования к человеку часто достигают максимума.

Именно в 40–50 лет многие находятся на пике карьеры, несут финансовую ответственность за семью, ухаживают за детьми и пожилыми родителями. К этому добавляется переоценка собственных достижений. Такое сочетание создает хроническое психоэмоциональное напряжение, даже если серьезных проблем со здоровьем нет.

Как возраст влияет на ментальное состояние?

Американский психолог Дэниел Левинсон, один из основателей теории жизненных циклов взрослого человека, указывал, что середина жизни — это период глубокой внутренней перестройки.

Современные исследования подтверждают:

  • в 20–30 лет чаще возникает тревожность из-за поиска себя;

  • в 40–50 — появляется истощение и кризис смысла;

  • после 55 лет уровень субъективного удовлетворения жизнью возрастает.

Британский клинический психолог Оливер Робинсон из Университета Гринвича отмечает, что середина жизни — это момент осознания ограниченности времени. Это может вызвать экзистенциальное напряжение, но в то же время открывает путь к более зрелому балансу.

Отметим, что, кроме этого периода, наиболее уязвимым возрастом для психики человека считается поздний подростковый период (16–19 лет) — из-за пика тревожных и депрессивных расстройств.

Действительно ли после 50 становится легче жить?

Исследователи отмечают: биологический дисбаланс носит временный характер. После 50 лет многие люди испытывают «второе дыхание» — снижается внешнее давление, растет уверенность в себе, стабилизируется самооценка и улучшается эмоциональная регуляция.

Такие изменения объясняются тем, что с возрастом люди чаще выбирают психологический комфорт вместо постоянной погони за результатами. Именно это положительно влияет на ментальное здоровье и общее чувство удовлетворения жизнью.

Читайте нас также:
#возраст #биология #жизнь #исследования #самооценка #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео