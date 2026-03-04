Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свобода выбора: оставаться одной или строить отношения 0 121

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свобода выбора: оставаться одной или строить отношения

Вопрос о том, стоит ли быть в романтических отношениях или оставаться одной, остаётся одним из ключевых в современной жизни — и это не просто социальная дилемма, а вопрос личного самоощущения и психологического благополучия. Согласно эксперту, практикующему психологу Ольге Черемновой, оба варианта — и парная жизнь, и одиночество — имеют свои преимущества и ограничения, и правильный выбор зависит от индивидуальных потребностей и эмоционального состояния.

Жизнь одной — свобода и автономия

Одиночество даёт возможность полностью управлять своей жизнью: строить график, принимать решения и развивать себя без необходимости учитывать потребности и ожидания партнёра. Это позволяет не только укрепить внутреннюю опору, но и лучше узнать себя — важный ресурс для будущих отношений или личной гармонии.

Современные исследования также подтверждают, что одиночество может иметь свои преимущества: время для саморазвития, карьерного роста, укрепления дружеских связей и усиления эмоциональной устойчивости. Однако медицинские и социальные источники отмечают, что длительное одиночество иногда сопровождается риском дефицита эмоциональной поддержки, особенно в трудные периоды жизни.

Отношения — близость и поддержка

С другой стороны, психологи подчёркивают: здоровые романтические отношения дают чувство стабильности, эмоциональной близости и совместного роста. Партнёр может служить источником поддержки, помочь переживать трудности и стимулировать личностное развитие.

Международные исследования подтверждают, что люди, живущие с партнёром, зачастую испытывают меньше депрессивности и чувствуют большую социальную безопасность, хотя это не означает автоматического счастья: качество отношений играет ключевую роль.

Баланс и самопознание

Эксперт подчёркивает: главное не в том, есть ли у человека партнёр, а в том, чтобы он выбирал свой статус осознанно — не из страха одиночества, не из давления общества, а исходя из личных целей и чувства комфорта. Важно понимать, что гармония возможна как в паре, так и вне неё, и психологическое здоровье — в самопринятии и уверенности в собственных решениях.

Читайте нас также:
#отношения #одиночество #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео