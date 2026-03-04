Кембриджский словарь пополнился деловым термином work spouse — «офисный / служебный супруг», «супруг по работе». Речь идет не о служебных романах, а о коллегах, с которыми складываются близкие, но вполне платонические отношения, основанные на доверии и взаимопомощи. Рассказываем, кому и зачем это нужно, полезны ли «служебные браки» для бизнеса и ментального состояния работников

Слияние разумов

Если у вас есть коллега по работе противоположного пола, с которым вы регулярно ходите на бизнес-ланч, перемываете кости начальству, а еще знаете любимые книги и фильмы и в целом все «трещинки» друг друга, возможно, этот человек — ваш «офисный супруг».

«Секса нет, ссор почти нет, зато много разговоров о работе», — так описывает этот тип отношений издание Business Insider.

Концепция тесной дружбы между коллегами разного пола, не выходящей при этом за рамки нравственных и корпоративных ограничений, не нова. Вот уже несколько лет в зарубежных СМИ, обсуждают плюсы и минусы отношений на рабочем месте. Сам термин work spouse в серьезном научном дискурсе появился как минимум в 2015 году, когда была опубликована работа американских ученых «Рабочие супруги: определение и понимание нового типа отношений». Авторы предлагают такое определение — «особенная платоническая дружба с коллегой, которая характеризуется тесной эмоциональной связью с высоким уровнем близости и поддержки, взаимного доверия, искренности, лояльности и уважения». Интересно, что некоторые из опрошенных признавались, что их отношения выходили за рамки платонических.

Авторы другого исследования «офисных браков» считают, что они часто представляют собой что-то среднее между дружбой и служебным романом.

Карьерный консультант, основатель компании по подбору топ-менеджмента Execburo Софья Беляндинова, дополняет: «служебный / офисный брак», или «офисное супружество», — это эмоционально-операционный союз внутри организации, когда «офисные супруги» (коллеги, равные по должности, руководитель или подчиненный) совместно принимают решения, тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в условиях давления и неопределенности.

Журнал The Atlantic назвал появление этого тренда «странным ответом на наши тревоги по поводу межгендерной дружбы, усиленным корпоративными правилами». В определении пополнившего Кэмбриджский словарь в этом году выражения work spouse говорится, что это «коллега, с которым возникает тесная, но не романтическая связь, в которой, как и в браке, присутствуют доверие и взаимопомощь».

Возможно, самым известным примером «служебного брака» считается тандем Кондолизы Райс и Джорджа Буша-младшего. В издании Slate Кондолизу Райс, на тот момент советника президента США по национальной безопасности, открыто нарекли work wife — «служебной женой» Буша. В The New York Times писали об их «слиянии разумов» (mind meld), утверждая, что они «заканчивают предложения друг за друга».

В The Guardian отмечали, что у Райс «есть веские основания чувствовать себя в безопасности, ведь ее безоговорочно поддерживает единственный человек, который имеет значение: Буш». Когда Райс оговорилась — по Фрейду — на официальном приеме, назвав Буша своим мужем: (As I was telling my husb... — as I was telling President Bush...), СМИ еще долго смаковали подробности инцидента.

Хватает примеров такого типа отношений и в современной поп-культуре: это и непростой союз Грегори Хауса с его начальницей Лизой Кадди из сериала «Доктор Хаус», и несколько более здоровый пример «рабочего партнерства» между футбольным тренером Тедом Лассо из одноименного сериала и владелицей клуба Ребеккой Уэлтон.

Подобные альянсы встречаются не только в кругах западной политической элиты или в сериалах, между обычными людьми это тоже не такая уж редкость. Около 70% сотрудников в США — «офисные супруги», сообщает USA Today. По данным издания Fortune, 72% офисных сотрудников в Великобритании признаются, что у них есть супруг по работе (work spouse), при этом 25% респондентов могут довериться ему больше, чем своему романтическому партнеру. Каждый пятый участник опроса в курсе всех жизненных перипетий своего «офисного супруга», у 19% респондентов «служебный брак» длится дольше, чем собственно брак.

Колумнистка британского The Guardian отвечает на вопросы читателей в духе: «Мой «офисный супруг» уходит на пенсию, как мне сохранить с ним отношения?» Популярный развлекательный агрегатор контента из соцсетей Bored Panda регулярно публикует посты о конфликтах на этой почве. Среди них, например, рассказ том, как жена пригласила своего «офисного супруга» на семейное торжество, а муж (не офисный) был категорически против.