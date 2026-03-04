Baltijas balss logotype
Это по работе: Запад захлестнула волна служебных романов 0 346

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: При сохранении профессиональных границ такие союзы могут быть полезны бизнесу.

При сохранении профессиональных границ такие союзы могут быть полезны бизнесу.

Некоторые из опрошенных признавались, что их отношения выходили за рамки платонических.

Кембриджский словарь пополнился деловым термином work spouse — «офисный / служебный супруг», «супруг по работе». Речь идет не о служебных романах, а о коллегах, с которыми складываются близкие, но вполне платонические отношения, основанные на доверии и взаимопомощи. Рассказываем, кому и зачем это нужно, полезны ли «служебные браки» для бизнеса и ментального состояния работников

Слияние разумов

Если у вас есть коллега по работе противоположного пола, с которым вы регулярно ходите на бизнес-ланч, перемываете кости начальству, а еще знаете любимые книги и фильмы и в целом все «трещинки» друг друга, возможно, этот человек — ваш «офисный супруг».

«Секса нет, ссор почти нет, зато много разговоров о работе», — так описывает этот тип отношений издание Business Insider.

Концепция тесной дружбы между коллегами разного пола, не выходящей при этом за рамки нравственных и корпоративных ограничений, не нова. Вот уже несколько лет в зарубежных СМИ, обсуждают плюсы и минусы отношений на рабочем месте. Сам термин work spouse в серьезном научном дискурсе появился как минимум в 2015 году, когда была опубликована работа американских ученых «Рабочие супруги: определение и понимание нового типа отношений». Авторы предлагают такое определение — «особенная платоническая дружба с коллегой, которая характеризуется тесной эмоциональной связью с высоким уровнем близости и поддержки, взаимного доверия, искренности, лояльности и уважения». Интересно, что некоторые из опрошенных признавались, что их отношения выходили за рамки платонических.

Авторы другого исследования «офисных браков» считают, что они часто представляют собой что-то среднее между дружбой и служебным романом.

Карьерный консультант, основатель компании по подбору топ-менеджмента Execburo Софья Беляндинова, дополняет: «служебный / офисный брак», или «офисное супружество», — это эмоционально-операционный союз внутри организации, когда «офисные супруги» (коллеги, равные по должности, руководитель или подчиненный) совместно принимают решения, тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в условиях давления и неопределенности.

Журнал The Atlantic назвал появление этого тренда «странным ответом на наши тревоги по поводу межгендерной дружбы, усиленным корпоративными правилами». В определении пополнившего Кэмбриджский словарь в этом году выражения work spouse говорится, что это «коллега, с которым возникает тесная, но не романтическая связь, в которой, как и в браке, присутствуют доверие и взаимопомощь».

Возможно, самым известным примером «служебного брака» считается тандем Кондолизы Райс и Джорджа Буша-младшего. В издании Slate Кондолизу Райс, на тот момент советника президента США по национальной безопасности, открыто нарекли work wife — «служебной женой» Буша. В The New York Times писали об их «слиянии разумов» (mind meld), утверждая, что они «заканчивают предложения друг за друга».

В The Guardian отмечали, что у Райс «есть веские основания чувствовать себя в безопасности, ведь ее безоговорочно поддерживает единственный человек, который имеет значение: Буш». Когда Райс оговорилась — по Фрейду — на официальном приеме, назвав Буша своим мужем: (As I was telling my husb... — as I was telling President Bush...), СМИ еще долго смаковали подробности инцидента.

Хватает примеров такого типа отношений и в современной поп-культуре: это и непростой союз Грегори Хауса с его начальницей Лизой Кадди из сериала «Доктор Хаус», и несколько более здоровый пример «рабочего партнерства» между футбольным тренером Тедом Лассо из одноименного сериала и владелицей клуба Ребеккой Уэлтон.

Подобные альянсы встречаются не только в кругах западной политической элиты или в сериалах, между обычными людьми это тоже не такая уж редкость. Около 70% сотрудников в США — «офисные супруги», сообщает USA Today. По данным издания Fortune, 72% офисных сотрудников в Великобритании признаются, что у них есть супруг по работе (work spouse), при этом 25% респондентов могут довериться ему больше, чем своему романтическому партнеру. Каждый пятый участник опроса в курсе всех жизненных перипетий своего «офисного супруга», у 19% респондентов «служебный брак» длится дольше, чем собственно брак.

Колумнистка британского The Guardian отвечает на вопросы читателей в духе: «Мой «офисный супруг» уходит на пенсию, как мне сохранить с ним отношения?» Популярный развлекательный агрегатор контента из соцсетей Bored Panda регулярно публикует посты о конфликтах на этой почве. Среди них, например, рассказ том, как жена пригласила своего «офисного супруга» на семейное торжество, а муж (не офисный) был категорически против.

#отношения #карьера
Оставить комментарий

