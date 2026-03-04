Baltijas balss logotype
Три красноречивых признака, что друг не является настоящим

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три красноречивых признака, что друг не является настоящим

Истинная дружба проявляется не только в радостные моменты, но и в тех ситуациях, когда человеку нужна поддержка и внимание. Психолог Ольга Романив выделяет три ключевых признака, по которым можно понять: человек, которого вы считаете другом, на самом деле не вкладывается в ваши отношения и не поддерживает вас всесторонне.

1. Он рядом только тогда, когда удобно

Настоящий друг поддерживает не только во время праздников и успехов, но и в трудные моменты. Если «друг» исчезает, стоит только вам столкнуться с проблемой или испытанием, это может быть признаком фальшивых отношений. Такой человек появляется только тогда, когда ему это выгодно или удобно для него самого — но редко тогда, когда нужны искренняя поддержка и помощь.

Психология подтверждает: если человек проявляет участие только при благоприятных обстоятельствах и избегает «неудобных» ситуаций, это часто свидетельствует о поверхностном интересе, а не о глубокой дружбе.

2. Нет инвестиций в дружбу

Дружба требует вовлечённости: времени, внимания, усилий и взаимных шагов навстречу. Если один человек регулярно проявляет инициативу, вкладывается в общение, старается развивать отношения, а другой не отвечает взаимностью или не делает шагов навстречу, это создаёт эмоциональный дисбаланс. Такое поведение говорит о том, что отношения остаются поверхностными или удобными только для одной стороны.

Эксперты отмечают, что настоящие друзья сохраняют баланс между давать и брать — они слушают, проявляют интерес и активно участвуют в жизни друг друга без условий.

3. Отсутствие эмоциональной поддержки

Если человек не проявляет участия, когда вам важно быть услышанным, это ключевой маркер недостаточной близости. Поддержка проявляется не только в словах, но и в действиях — готовности выслушать, быть рядом и помочь в сложные моменты. Когда подобного участия нет, отношения могут быть результатом привычки или удобства, а не глубоких дружеских чувств.

Психологические исследования подтверждают: настоящие друзья склонны разделять эмоциональные переживания, уделять внимание и быть рядом при необходимости.

...Дружба — это не просто взаимные разговоры или совместные встречи, а активное участие, разделение трудностей и готовность помогать. Если эти элементы отсутствуют, это может быть сигналом, что отношения с человеком не настолько глубокие, как кажутся. Анализ поведения, инвестиции времени и эмоциональная отзывчивость помогают объективно оценить подлинность дружбы и понять, стоит ли продолжать такие отношения.

#поддержка #отношения #эмоции #дружба #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
