По стране НАТО нанесен ракетный удар: будет ли ответ? (дополнено – реакция НАТО и Латвии) 10 13285

В мире
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: По стране НАТО нанесен ракетный удар: будет ли ответ? (дополнено – реакция НАТО и Латвии)

На юге Турции силы НАТО сбили иранскую ракету, заявили в Минобороны страны и сказали, что могут нанести ответный удар.

Иранская баллистическая ракета была сбита на подлете к Турции в Средиземном море, а ракета-перехватчик упала в районе города Дёртйол, сообщает Минобороны страны.

Сообщается, что ракета была запущена из Ирана и пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии.

«Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприниматься решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право ответить на любые враждебные действия в отношении нашей страны. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими нашими союзниками», - говорится в сообщении Минобороны Турции.

ДОПОЛНЕНО: реакция НАТО и Минобороны Латвии

НАТО осудило действия Ирана в отношении Турции. «Поскольку Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону, НАТО решительно поддерживает всех союзников, включая Турцию», — заявила представитель НАТО Элисон Харт.

«Наша позиция сдерживания и обороны остаётся сильной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону», — добавила она.

В комментарии Минобороны Латвии говорится, что по-прежнему неясно, была ли Турция предполагаемой целью перехваченной ракеты. Однако этот инцидент выявляет растущий риск расширения конфликта за пределы нынешних сторон и его возможного влияния на государства альянса НАТО.

«Перехват ракеты усиливает обеспокоенность среди государств — членов НАТО по поводу того, что продолжающийся конфликт может перерасти и затронуть территорию союзников, тем самым повышая риски как для региональной, так и для международной безопасности», — отмечается в комментарии латвийского ведомства.

#НАТО #Иран #Турция #безопасность #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
