Финский президент: Россия потерпела поражение, но с ней - прагматичные отношения

В мире
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие друзья.

Лучшие друзья.

Хельсинки больше не пойдет на особые отношения с соседом.

По мнению президента Александра Стубба, Россия потерпела серьезную неудачу в войне в Украине.

– Все основные цели, которые они ставили в начале войны, провалились.

Yа пресс-конференции в Киеве Стубб заявил, что сейчас Украина имеет преимущество и призвал отказаться от нарратива о том, что Украина не может выиграть войну.

В программе Yle ”Ykkösaamu” президент Стубб перечислил три обстоятельства, которые свидетельствуют о поражении России в войне.

  1. Россия хотела сделать Украину русской, но она становится европейской.

  2. Россия хотела не допустить расширения НАТО, но Финляндия и Швеция вступили в альянс.

  3. Россия хотела держать оборонные расходы Европы на низком уровне, но сейчас они растут до пяти процентов ВВП.

– По-прежнему остается вопрос: почему Россия готова убивать сотни тысяч людей ради этой цели? Ответа на это нет, – заявил Стубб.

Кроме того, президент напомнил, что у Украины сейчас одни из самых современных вооруженных сил в мире.

– Они способны создавать во время войны такие военные технологии, которых нет у нас, например, в области беспилотников.

Президент Александер Стубб отверг идею отдельных особых отношений Финляндии с Россией, но не видит препятствий для двусторонних контактов.

Он подчеркнул, что Финляндия – небольшая страна. Ее пространство для маневра зависит от умения выстраивать отношения с другими государствами.

На вопрос о новых отношениях президент ответил, что ситуацию сложно оценить. Все начинается с мирного соглашения по Украине и восстановления доверия.

– Сейчас отношения прагматичные. Пограничники и дипломаты поддерживают контакты, – сказал Стубб.

Президент подчеркнул необходимость координации с ЕС в отношениях с Россией.

#НАТО #президент #Финляндия #Украина #Европа #дипломатия #Россия #политика
