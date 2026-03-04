Baltijas balss logotype
Метростроители ХАМАС переключились на туннели из Беларуси в Польшу 0 510

В мире
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Попасть в Евросоюз можно было, слегка согнувшись.

Попасть в Евросоюз можно было, слегка согнувшись.

Подземный лаз использовали в общей сложности 180 мигрантов.

Британское издание Telegraph утверждает, что на границе между Беларусью и Польшей были прорыты подземные ходы, и делалось это с привлечением специалистов с Ближнего Востока.

«Хотя эксперты говорят, что трудно с уверенностью определить, какие именно группы были вовлечены в проектирование, они предположили, что потенциально это могли быть курдские бойцы, боевики «Исламского государства» и поддерживаемые Ираном прокси-группы», — пишет Telegraph.

Эксперт по фортификациям и бывший сапер британской армии Майор Роб Кэмпбелл после изучения польских видеозаписей туннелей заявил изданию, что возможным виновником может быть ХАМАС.

«Если бы мне пришлось предполагать, специалистами с Ближнего Востока могли быть представители ХАМАС или „Палестинского исламского джихада“», — сказал он.

Польские власти обнаружили один из самых больших туннелей на польско-белорусской границе недалеко от деревни Наревка на востоке Польши 12 декабря прошлого года.

По данным властей этой страны, высота подземного хода составляла 1,5 метра, а вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Туннель пролегал примерно на 50 метров с белорусской стороны границы и 10 метров — с польской стороны.

Этот подземный лаз использовали в общей сложности 180 мигрантов, главным образом из Афганистана и Пакистана, большинство из них были задержаны после того, как вышли на польскую сторону.

По данным польских властей, только за прошлый год местные погранслужбы обнаружили четвертый подкоп под линией границы с Беларусью.

Миграционный кризис в отношениях между Польшей и Беларусью начался в ноябре 2022 года, когда тысячи мигрантов — главным образом из стран Ближнего Востока — пытались попасть в страны ЕС через белорусско-польскую границу. Польские власти обвинили Александра Лукашенко в искусственном создании этого кризиса. Тот отрицал причастность Беларуси к происходящему.

Оставить комментарий

