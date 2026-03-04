Сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба избран новым Верховным лидером Ирана, сообщили иранский телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, и Deutsche Welle со ссылкой на источники в Исламской республике.

Кандидатуру Моджтабы Хаменеи продвинул на этот пост Корпус стражей исламской революции. Он считается еще более радикальной фигурой, чем его отец.

По словам собеседников изданий, такое решение принял Совет экспертов, состоящий из 88 представителей шиитского духовенства.

Ни власти Ирана, ни иранские государственные СМИ пока не подтвердили информацию.

В свою очередь газета The New York Times, ссылаясь на трех местных чиновников, пишет, что Моджтаба Хаменеи стал лишь главным претендентом на пост Верховного лидера страны. Издание отмечает, что изначально о его избрании планировалось официально объявить утром в среду, но затем от этой идеи отказались из опасений, что это сделает сына убитого аятоллы мишенью для ударов США и Израиля.

Как утверждают NYT и DW, Моджтаб Хаменеи имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и именно КСИР настаивал на его избрании. Его кандидатуру поддержали не все: передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским мусульманским духовенством, а должность Верховного лидера — выборная, а не наследственная.

Другие кандидаты

Верховный лидер Ирана избирается пожизненно Советом экспертов — государственным органом, состоящим из представителей духовенства, считающихся специалистами в области исламского права. Их избирают на прямых выборах на восемь лет.

Убитый в ходе американо-израильской операции аятолла Али Хаменени был Верховным лидерм с 1989 года и считался фактическим руководителем Ирана.

После его гибели временное руководство страной взял на себя совет из трех человек. В его состав вошли президент Масуд Пезешкиан (политик на этой должности избирается напрямую народом и имеет значительно меньше власти, чем Верховный лидер), глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.

По данным NYT, последний также был одним из кандидатов на пост Верховного лидера, вышедших в финал голосования. Еще один кандидат — Хассан Хомейни — внук лидера исламской революции, аятоллы Рухоллы Хомейни. Оба они, отмечает газета, считаются умеренными политиками. Хомейни связан с реформаторским крылом, которое выступает за ослабление политических и социальных ограничений в Иране.

Чем известен Моджтаба Хаменеи

56-летний Моджтаба Хаменеи считается еще более радикальной фигурой, чем его отец Али Хаменеи.

Он родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде, который считается одним из священных городов для мусульман-шиитов. Он был вторым ребенком в семье.

В 1999 году поступил учиться в религиозный центр города Кум, стал священнослужителем и преподавал теологию в местной семинарии. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса — парламента Ирана — Голям-Али Аделя.

Моджтаба был сторонником шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005–2013), при котором в стране были свернуты либеральные реформы и активно начали развивать иранскую ядерную программу. Считается также, что он был одной из ключевых фигур во время подавления протестов, начавшихся после избрания Ахмадинежада на второй срок.

Тогда же, в 2009 году, сын Али Хаменеи вступил в ряды Корпуса стражей исламской революции.

В 2019 году США ввели против него санкции.

Моджтаба никогда не занимал государственных должностей и всегда избегал внимания общественности, выступав скорее в качестве закулисного посредника между иранскими властями и КСИР.