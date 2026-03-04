Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это будут непростые люди»: Латвии придется задуматься о судьбе украинских ветеранов 4 3345

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Это будут непростые люди»: Латвии придется задуматься о судьбе украинских ветеранов
ФОТО: пресс-фото

Когда война в Украине рано или поздно завершится, перед Латвией и Европой в целом встанет новый вызов — как интегрировать людей, прошедших через боевые действия. Политолог Филип Раевский призывает уже сейчас задуматься о возможных рисках и решениях.

В эфире программы «Preses klubs» на TV24 политолог и сооснователь агентства общественных связей Mediju tilts Филип Раевский заявил, что окончание войны в Украине принесет не только облегчение, но и серьезные социальные вызовы. По его словам, необходимо заранее продумать, что будет с военнослужащими, которые длительное время провели в окопах и на передовой. В первую очередь речь идет об украинских солдатах. Возможны разные сценарии: кто-то из них поедет в Латвию к семьям, бежавшим от войны, в других случаях — семьи отправятся к ним.

«Нам нужно понять, что мы будем делать, потому что это будут очень непростые люди, прошедшие через войну», — подчеркнул Раевскис. Он отметил, что такие люди будут отличаться от общества не только опытом, но и внутренним состоянием.

Политолог напомнил о негативном опыте времен СССР после войны в Афганистане, когда часть ветеранов, обладавших боевыми навыками, оказалась вне системы социальной поддержки. «Чтобы ни в коем случае не возникли такие факторы, как это было после афганской войны в СССР, когда появились банды из людей, способных воевать», — пояснил он.

По мнению Раевского, подобная проблема может затронуть не только Латвию, но и всю Европу. Он также обратил внимание на психологические последствия войны. «У них будут навыки, которых нет ни у кого здесь. У них будут психологические проблемы, и в пределах возможного им нужно будет помогать», — отметил эксперт. Главное, подчеркнул политолог, не отталкивать этих людей, а заранее продумать механизмы их поддержки и интеграции в мирную жизнь.

×
Читайте нас также:
#война #Латвия #Европа #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
9
1
0
13
0
10

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео