Для хранения зимней обуви рекомендуется использовать оригинальную коробку, в которой она была куплена.

Заполните обувь бумагой или газетами, чтобы предотвратить ее деформацию, советует продавец-консультант обувного магазина Ангелина КИШКО. В голенище ботинок или сапог можно вставить картон.

Не размещайте обувь рядом с батареями в отопительный сезон.

В коробку от обуви (если в ней есть натуральный мех) можно положить средство от насекомых. В качестве альтернативы химическим средствам можно использовать засушенные цветы лаванды.