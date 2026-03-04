Существует два метода разведения мяты в домашних условиях — с использованием семян или черенков.

- На подоконнике наиболее эффективно выращивать мяту из черенков, так как они быстрее приживаются и начинают активно расти, - делится опытом флорист и садовод Ольга ВЕРЕМЕЙЧИК.

- Можно использовать как верхние, так и нижние черенки. В первом случае верхушка растения обрезается на 8-10 см, а во втором — берется часть корневища или весь корень, если он небольшой. Черенки верхней части лучше предварительно прорастить в емкости с водой или влажным песком.