Основное правило заключается в том, что сковородку с антипригарным покрытием следует мыть только вручную, используя мягкую губку, а не в посудомоечной машине.

Для таких сковородок не рекомендуется применять металлические кухонные инструменты – они могут повредить покрытие.

Резкие перепады температур также оказывают негативное воздействие на кухонную утварь, поэтому не стоит ставить сковородку на сильный огонь или помещать в холодильник.

Избегайте укладывания одной сковородки на другую, так как это может привести к образованию микротрещин. Оптимально хранить сковородки на специальных подставках.