Разделочные доски следует очищать после каждого использования, однако делать это нужно не так, как мы обычно моем посуду: изделия из пластика, дерева и натурального камня требуют особого подхода.

Важно помнить, что разделочные доски нельзя помещать в посудомоечную машину, независимо от их материала. Сильный поток горячей воды может повредить их, а агрессивные моющие средства могут проникнуть в порезы и царапины, оставаясь там даже после мытья. В результате остатки моющих средств могут оказаться в пище, что может привести к расстройству желудка и другим проблемам с пищеварением.

Как правильно очищать разделочные доски из стекла и натурального камня

Изделия из этих материалов легче всего мыть: так как на них не образуются глубокие царапины, достаточно просто промыть их теплой водой с моющим средством и вытереть насухо. Это следует делать каждый раз после использования.

Однако у разделочных досок из стекла и натурального камня есть один серьезный недостаток: они быстро затупляют даже самые острые ножи.

Как мыть пластиковые разделочные доски

Пластиковые разделочные доски считаются наиболее прочными среди всех вариантов, но это касается только новых изделий. Ножи оставляют на пластике царапины, в которых могут застревать мелкие кусочки пищи и размножаться бактерии. Вымыть их практически невозможно, поэтому такую доску лучше всего заменить.

Пока на ней нет видимых повреждений, после каждого использования тщательно промывайте доску горячей водой с моющим средством и вытирайте насухо кухонным полотенцем. Если вы разделывали на ней мясо или рыбу, обязательно продезинфицируйте ее раствором уксуса и пищевой соды или лимонной кислоты.

Как очищать деревянные разделочные доски

Древесина — самый требовательный материал. Она не переносит длительного контакта с влагой, поэтому мыть деревянные доски в посудомоечной машине нельзя.

Правильный процесс очистки выглядит следующим образом:

Удалите остатки пищи с помощью щетки или металлической сетки.

Промойте деревянную доску водой с мылом.

Тщательно сполосните изделие под проточной водой, чтобы удалить моющее средство и очистить глубокие порезы.

Раз в неделю или после обработки мяса или рыбы продезинфицируйте поверхность доски с помощью спрея с белым уксусом.

Промокните доску бумажными полотенцами, затем оставьте ее сушиться на воздухе перед тем, как убрать в место хранения или снова использовать. От влаги дерево может начать трескаться.