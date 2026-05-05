Во вторник в Вильнюсе министры здравоохранения стран Балтии подписали совместную декларацию об укреплении устойчивых систем гражданского здравоохранения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

Декларация предусматривает углубление сотрудничества между Латвией, Литвой и Эстонией в области безопасности здравоохранения, готовности к кризисам и гражданско-военной координации. Декларацию на форуме "Resilient Medicine 2026" подписали министр здравоохранения Хосам Абу Мери, министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене и министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллер.

В декларации страны Балтии договариваются совершенствовать региональный обмен информацией, повышать устойчивость к дезинформации и операциям информационного влияния, проводить совместные практические учения и тренинги на основе симуляций для укрепления совместимости, а также способствовать обмену опытом между специалистами гражданской и военной медицины.

Минздрав поясняет, что с точки зрения Латвии медицинская совместимость Балтии означает скоординированную работу систем здравоохранения, которая в условиях различных угроз способна обеспечить непрерывность здравоохранения. Латвийская сторона считает, что у стран Балтии есть потенциал для достижения высокого уровня совместимости путем укрепления устойчивости сектора здравоохранения, углубления гражданско-военного сотрудничества и утверждения здравоохранения как элемента государственной обороны и общей устойчивости.

На форуме "Resilient Medicine 2026" во вторник и среду в Вильнюсе встречаются политики, специалисты сферы здравоохранения, эксперты по безопасности и международные партнеры. На форуме ведется углубленный анализ опыта Украины и Израиля в управлении кризисами.

В программе форума сегодня и завтра запланированы дискуссии об устойчивости больниц, критической медицинской логистике, непрерывности поставок компонентов крови, механизмах поддержки международных организаций и безопасности здравоохранения как общем региональном приоритете.

Особое внимание уделено опыту Украины и работе системы здравоохранения с выявлением критических уязвимостей и факторов устойчивости, а также мерам по адаптации больниц от немедленного реагирования до среднесрочных и долгосрочных решений.

Минздрав отмечает, что в последние годы страны Балтии значительно укрепили взаимное сотрудничество в области безопасности здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям. В то же время, учитывая геополитическую ситуацию, возможности здравоохранения и растущие риски безопасности, в декларации подчеркивается необходимость целенаправленного развития скоординированных решений в нескольких стратегически важных областях.

Как сообщалось, Латвия, Эстония и Литва в 2024 году подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в управлении кризисами, связанными со здоровьем, а в 2025 году - меморандум о сотрудничестве в обеспечении кровью и ее компонентами, оборудованием и материалами. Также в 2024 году была создана Балтийская рабочая группа на высоком уровне по обеспечению доступности критически важных лекарств.