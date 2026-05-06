6 мая православные христиане отмечают день Георгия Победоносца — святого, который отдал жизнь за свою веру. В народном календаре этот день называется Юрьевым. В прошлом наши предки в это время занимались посевами, ухаживали за скотом и чествовали пастухов.

Георгий Победоносец

Великомученик Георгий, ставший известным как Победоносец, жил в III веке, в период правления римского императора Диоклетиана, который известен своей жестокостью по отношению к христианам. О смелом воине, служившем этому правителю, ходили множество легенд. Одна из них повествует о том, как Георгий Победоносец убил копьем змея, который пожирал детей, которых приводили к нему на жертву.

Когда начались гонения на христиан, Георгий раздал свое имущество бедным. Затем он открыто заявил императору о своем уходе со службы, так как его вера не позволяла служить язычникам. Великомученик был заключен в тюрьму, где на протяжении семи лет подвергался пыткам. За это время 49 тысяч язычников приняли христианство.

Согласно преданиям, перед своей смертью Георгий перекрестил статую Аполлона, после чего все идолы в храме были разрушены. Жена императора Александра, упав к ногам христианина, умоляла о пощаде для мужа и прощении его грехов. Разгневанный словами супруги, император приказал казнить Александру и Георгия.

Народный календарь: Юрьев день

На Руси праздник, посвященный Георгию Победоносцу, называли Юрьевым днем, Юрием Вешним, Егорьем Вешним, Егорьевым днем и просто — Егорьем. Эти имена, созвучные русским традициям, наши предки связывали с именем «Георгий», которое стало популярным в более поздние времена.

Известная пословица «Вот те, бабушка, и Юрьев день!» относится к Егорию зимнему, когда неожиданно для крестьян отменили право уходить от барина, которому они были недовольны. Это произошло в 1581 году.

Праздник, напоминающий о подвигах Георгия Победоносца, стал поистине народным и одним из самых любимых. На Руси его отмечали трижды в году:

6 мая — в день мученической смерти святого Георгия;

16 ноября — в честь освящения в IV веке храма Святого Георгия в Лидде (Иерусалим);

9 декабря — в 1051 году в этот день освятили церковь великомученика Георгия в Киеве.

Весенний праздник называли «Егорий Вешний», а событие, отмечаемое в декабре, с давних времен именовали «Егорий зимний».

Юрьев день: народные приметы

В старину в Юрьев день крестьяне отправлялись в поле. Посевные работы к этому времени были в полном разгаре, и люди переживали, что не успеют в срок, поэтому их мысли были сосредоточены на погоде.

Народ знал: если в Юрьев день рано утром идет сильный дождь, летом будет много травы, а значит, зимой будет чем кормить животных. Если в ночь на Егория растет Луна, а ветер сбивает с ног, ненастье задержится надолго. Если в воздухе летают большие стаи комаров — скоро установится настоящая весенняя погода.

Если утром люди видели иней на деревьях, они понимали, что летом будет много гречихи. Если утро на Егория было ясным и безветренным, это предвещало хороший урожай. Если ночь с 6 на 7 мая была теплой, это означало, что пшеница созреет до первых морозов.

Чтобы узнать, хватит ли огурцов этим летом, в ночь на Егория Вешнего хозяйки вывешивали мокрые полотенца на веревки. Если они успевали высохнуть к утру, это было знаком хорошего урожая.

Егорьев день: что можно делать в это время

День памяти Георгия Победоносца наши предки начинали с посещения церкви и молебна. Зажигая свечи перед иконой великомученика, они благодарили святого за помощь. Георгий Победоносец считается покровителем воинов и людей, связанных с сельским хозяйством.

Наши предки верили, что великомученик Георгий, повелевая природой, влияет на погоду, солнце и тепло. В древности его образ ассоциировался с богом солнца. Его представляли богатырем, у которого на лбу было солнце, а на затылке — месяц.

Святой Георгий защищает от злобы людей и врагов, избавляет от бед и напастей, поддерживает в трудные времена. К нему молятся о хорошем урожае и просят защитить домашний скот от болезней. В Юрьев день наши предки чествовали пастухов, щедро угощая их яичницей и даря деньги и материю.

Юрьев день: что нельзя делать

Зная, как бережно Георгий Победоносец относился к животным, в Егорьев день их тщательно оберегали от неприятностей. Обидеть домашних животных и лошадей в Юрьев день считалось тяжким грехом — они были именинниками. Люди старались не повышать на них голос, вовремя кормить и поить. В Юрьев день также было запрещено:

готовить мясные блюда — это к болезням;

охотиться и рыбачить — к финансовым трудностям;

заниматься рукоделием — запутать судьбу;

делать что-либо из шерсти — к проблемам в семье.

Наши предки также опасались в Юрьев день брать в руки острые предметы. Возможно, это было связано с преданием о том, как Георгий Победоносец сразил могучего змея копьем. Не исключено, что страх был вызван и другими причинами.