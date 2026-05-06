В США 20 000 дальнобойщиков отстранили от работы за незнание английского языка.

Об этом сообщил в Х министр транспорта Шон Даффи. Отстранение 20 000 водителей стало результатом кампании администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами в грузоперевозках. Новые стандарты по знанию английского языка для дальнобойщиков министерство транспорта ввело чуть менее года назад, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

Параллельно Федеральное управление безопасности автотранспортных перевозок вскрыло масштабную схему незаконной выдачи коммерческих прав. Более 30 штатов нарушали требования для выдачи прав, в 26 из них направлены официальные предписания, а по всей стране аннулировано свыше 28 000 удостоверений.

Катализатором этой кампании стала авария, которая случилась во Флориде в августе прошлого года. В ней погибли трое человек. Виновником инцидента признали выходца из Индии Харджиндера Сингха. Выяснилось, что перед аварией он правильно ответил лишь на 2 вопроса из 12 в языковом тесте, а потом провалил и дополнительные экзамены — по знакам и по языку. При этом права у Сингха имелись сразу в двух штатах. Кроме того, его обвиняют в незаконном нахождении на территории США