Такое прозвище он получил за то, что сумел победить духовно своих мучителей и показать пример истинного духовного мужества. В народе этот день носит название Георгий Вешний или Юрьев день.

Именно в этот единственный день в году в стародавние времена крестьяне могли переходить от одного хозяина к другому по своему желанию. Также в этот день празднуется Преполовение Пятидесятницы — это половина пути от Пасхи к Пятидесятнице.

О чем вспоминают в Церкви 6 мая 2026 года

Преполовение Пятидесятницы. Это недвунадесятый Господский праздник. Он отмечается через 25 дней после Пасхи. Это полпути между Пасхой и Пятидесятницей (Троицей). Это один из древних христианских праздников. Первые воспоминания о нем относятся к V веку. Из богослужебных памятников самым ранним, содержащим посвященную празднику рубрику, является иерусалимский Лекционарий VII–VIII веков, сохранившийся в грузинском переводе.

Георгий Победоносец. Георгий жил в III веке. Он родился в знатной семье города Каппадокия. Его отец по имени Геронтий был язычником, а мать по имени Полихрония — христианка. Мать воспитывала его в своей вере, и Георгий рос глубоко верующим. Когда Георгий был еще маленьким мальчиком, он посоветовал заболевшему горячкой отцу помолиться Христу. Тогда Геронтий исцелился и после этого принял христианство. Более того, он во имя новой веры принял мученическую смерть, когда сыну было только 10 лет. Вдова с ребенком перебралась в Палестину, откуда была сама родом и где были ее личные богатые земельные владения.

Когда парень подрос, то поступил на военную службу. Среди других воинов он выделялся храбростью, умом, силой и красотой. Он быстро поднимался по карьерной лестнице и вскоре достиг звания тысяченачальника, а потом и вовсе стал любимцем императора Диоклетиана. Но тот фанатично придерживался языческой веры, пытаясь всеми силами возродить ее гаснущую силу в Римской империи, и боролся с христианством, войдя в историю как самый, наверное, жестокий гонитель на веру.

Однажды Георгий присутствовал на суде, где христиане приговаривались к смерти за веру. Он понял, что больше не может молчать. Тогда он раздал свое имущество бедным, распустил рабов, привел в порядок все свои дела и явился к императору. Публично объявив себя христианином, он произнес очень убедительную речь в защиту тех, кто был ранее осужден императором на казнь. Диоклетиан был в бешенстве, пытался переубедить своего бывшего любимца, а потом потребовал кинуть его в темницу и подвергнуть мучениям. Но, терпя муки, Георгий мужественно переносил страдания и славил Бога. Видя его стойкость, император приказал отрубить воину голову. Так он отошел ко Христу в 303 году. Мощи его положили в палестинском городе Лидда в храм его имени, а голова хранилась в также посвященном ему храме в Риме.

Смысл праздника

Этот святой показал всем нам невероятное мужество и смог духовно победить своих мучителей. Его пример — важный урок каждому из нас.

Что можно делать 6 мая 2026 года

— В этот день традиционно распахивали первую полосу, потому и сейчас день этот принято посвящать работам в саду и огороде.

— Отличный день для прогулок.

— Хорошо совершить побольше добрых дел.

Что нельзя делать 6 мая 2026 года

— Очень плохо невнимательно относиться к домашним и иным животным — в этот день не следует ходить на охоту и просто есть мясо.

— Очень плохо шить и вязать.

— Нельзя ссориться и даже громко, эмоционально обсуждать что-то.

— Не устраивайте шумные посиделки.