Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Переход на электронные направления осуществляется в соответствии с планом - чиновник 0 96

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
LETA
Изображение к статье: Переход на электронные направления осуществляется в соответствии с планом - чиновник

Переход на электронные направления осуществляется в целом спокойно и в соответствии с планом, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ) Зане Горшкова.

Чтобы процесс был максимально гладким для всех вовлеченных сторон и была обеспечена непрерывность услуг, пользователям предоставлено разнообразие способов выписки электронных направлений, например, электронные направления как старого, так и нового образца можно выписать на портале электронного здоровья или в локальных информационных системах лечебных учреждений.

Пока локальные информационные системы лечебных учреждений не завершили интеграцию, то есть согласование систем, чтобы обеспечить отправку и получение данных о новых электронных направлениях из электронной системы здоровья, также используются электронные направления старого образца.

Имеющаяся в распоряжении ЛЦЦЗ статистика за последние 24 часа показывает, что 14,5 тыс. электронных направлений были выписаны в старых системах - локальных - или в старом модуле электронной системы здоровья. В свою очередь, 5,5 тыс. новых электронных направлений были выписаны непосредственно на портале e-veselība.

Еще 746 электронных направлений нового образца были выписаны в уже интегрированных информационных системах частных поставщиков услуг.

ЛЦЦЗ отмечает, что активность выписки электронных направлений в интегрированных системах выросла в шесть раз по сравнению со среднесуточным количеством электронных направлений, выписанных в интегрированных системах в апреле.

Сегодня ЛЦЦЗ также не наблюдает повышенной активности пользователей e-veselība: за сегодня ЛЦЦЗ получил два заявления и три электронных письма в Службу поддержки и около десяти звонков от пользователей.

В основном вопросы касались новой функциональности электронных направлений - выписки динамического направления. Другие темы были связаны с выпиской и обработкой электронных направлений, в том числе, например, был получен вопрос о том, как помощник врача или резидент может выписать электронное направление и как изменить статус электронных направлений в системе.

Как сообщалось, сегодня закончился переходный период, установленный для внедрения новых электронных направлений, и впредь все направления к медицинским специалистам должны выписываться в электронном виде. Медработники должны выписывать их на портале системы электронного здоровья eveseliba.gov.lv или в используемых лечебными учреждениями локальных информационных системах, которые передают данные в электронную систему здоровья.

ЛЦЦЗ поясняет, что ранее выписанные бумажные направления по-прежнему можно будет использовать, однако, чтобы житель с таким направлением мог получить оплачиваемую государством услугу, направление необходимо оцифровать, то есть ввести вручную в электронную систему здоровья. Это могут сделать сотрудники регистратуры любого лечебного учреждения.

Все электронные направления пациентов хранятся на портале e-veselība. После аутентификации их можно найти в разделе "E-nosūtījumi", а также распечатать.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео