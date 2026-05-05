Переход на электронные направления осуществляется в целом спокойно и в соответствии с планом, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ) Зане Горшкова.

Чтобы процесс был максимально гладким для всех вовлеченных сторон и была обеспечена непрерывность услуг, пользователям предоставлено разнообразие способов выписки электронных направлений, например, электронные направления как старого, так и нового образца можно выписать на портале электронного здоровья или в локальных информационных системах лечебных учреждений.

Пока локальные информационные системы лечебных учреждений не завершили интеграцию, то есть согласование систем, чтобы обеспечить отправку и получение данных о новых электронных направлениях из электронной системы здоровья, также используются электронные направления старого образца.

Имеющаяся в распоряжении ЛЦЦЗ статистика за последние 24 часа показывает, что 14,5 тыс. электронных направлений были выписаны в старых системах - локальных - или в старом модуле электронной системы здоровья. В свою очередь, 5,5 тыс. новых электронных направлений были выписаны непосредственно на портале e-veselība.

Еще 746 электронных направлений нового образца были выписаны в уже интегрированных информационных системах частных поставщиков услуг.

ЛЦЦЗ отмечает, что активность выписки электронных направлений в интегрированных системах выросла в шесть раз по сравнению со среднесуточным количеством электронных направлений, выписанных в интегрированных системах в апреле.

Сегодня ЛЦЦЗ также не наблюдает повышенной активности пользователей e-veselība: за сегодня ЛЦЦЗ получил два заявления и три электронных письма в Службу поддержки и около десяти звонков от пользователей.

В основном вопросы касались новой функциональности электронных направлений - выписки динамического направления. Другие темы были связаны с выпиской и обработкой электронных направлений, в том числе, например, был получен вопрос о том, как помощник врача или резидент может выписать электронное направление и как изменить статус электронных направлений в системе.

Как сообщалось, сегодня закончился переходный период, установленный для внедрения новых электронных направлений, и впредь все направления к медицинским специалистам должны выписываться в электронном виде. Медработники должны выписывать их на портале системы электронного здоровья eveseliba.gov.lv или в используемых лечебными учреждениями локальных информационных системах, которые передают данные в электронную систему здоровья.

ЛЦЦЗ поясняет, что ранее выписанные бумажные направления по-прежнему можно будет использовать, однако, чтобы житель с таким направлением мог получить оплачиваемую государством услугу, направление необходимо оцифровать, то есть ввести вручную в электронную систему здоровья. Это могут сделать сотрудники регистратуры любого лечебного учреждения.

Все электронные направления пациентов хранятся на портале e-veselība. После аутентификации их можно найти в разделе "E-nosūtījumi", а также распечатать.