Чернобыльник (или полынь обыкновенная), про который сейчас много говорят в нашей стране, — это просто близкая родственница полыни горькой, но со своими особенностями.

Название «чернобыльник» происходит от черноватого стебля (былинки).

В отличие от серебристой горькой полыни, у чернобыльника стебли с фиолетовым отливом, а листья сверху гладкие и темно-зеленые, не опушенные, рассказывает ботаник Валентина ПОЛИКСЕНОВА.

Растение даже используют в народной медицине, но отдается предпочтение полыни горькой.

Полынь улучшает аппетит и пищеварение, обладает тонизирующим, успокаивающим, кроветворным, ранозаживляющим, желчегонным и мягким слабительным действием; налаживает работу желудка и помогает при лихорадке.

Отвар листьев полыни используется в качестве клизм для стимуляции печени, а также как глистогонное.

Полынь помогает при истощении, бессоннице, различных неврозах, простудных заболеваниях, малярии, гриппе и эпилепсии. Полынь считается женским растением, так как стимулирует матку, регулирует менструальный цикл, а также помогает при различных гинекологических недомоганиях и эпилепсии.

Однако в чернобыльнике содержится эфирное масло туйон. Это нейротоксин, который при длительном приеме или передозировке может вызвать судороги и галлюцинации. Кроме того, чернобыльник категорически запрещен будущим мамам, так как может спровоцировать выкидыш (аборт).