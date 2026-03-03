Baltijas balss logotype
Как правильно высадить саженец яблони? 0 134

Дом и сад
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно высадить саженец яблони?

Советы агронома Александра ХОРОБРОВЦА.

 

— Саженец помещают в посадочную яму так, чтобы корневая шейка (область перехода ствола в корни) находилась на 4—5 см выше уровня земли. Это необходимо для того, чтобы после осадки почвы корневая шейка оказалась на уровне поверхности.

После установки деревца в яму важно аккуратно расправить корни. Затем следует уплотнить землю руками, а по мере заполнения ямы — ногой. Деревце должно быть посажено достаточно прочно, чтобы его нельзя было выдернуть без значительных усилий.

Чтобы предотвратить раскачивание деревца под воздействием ветра, его сразу после посадки подвязывают к кольям с помощью мягкой подвязки, оставляя возможность для свободного опускания при осадке земли. У ствола необходимо сделать небольшую лунку и вылить в нее 2—3 ведра воды. После того как вода впитается, лунку следует засыпать землей, перегноем или торфом слоем в 8—10 см.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
