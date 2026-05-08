В пятницу в Латвии осадков не ожидается, влажность воздуха будет низкой, а ветер усилится, прогнозируют синоптики.

Скорость северо-восточного ветра в порывах во второй половине дня достигнет 10–15 метров в секунду. Самая ветреная погода ожидается в южной части страны.

С юга увеличится облачность. Воздух прогреется до +13…+17 градусов, а на курземском побережье Рижского залива — до +11 градусов.

В Риге будет светить солнце, однако в течение дня его частично закроют облака. При умеренном северном и северо-восточном ветре максимальная температура воздуха составит от +11 градусов в Юрмале до +17 градусов в восточной части столицы.

Погодные условия определяются антициклоном над Балтийским морем и циклоном над Беларусью. Атмосферное давление в Латвии составит 1018–1023 гектопаскаля на уровне моря.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих районах страны сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах.