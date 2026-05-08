Обыкновенный расизм: жители Латвии не хотят соседей другой веры и расы 11 4244

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
«Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы.

Каждый пятый (22%) житель Латвии не желает, чтобы по соседству с ними жили люди другой расы. Пять лет назад таковых насчитывалось лишь 17%, следовательно, процесс отторжения иммигрантов нарастает.

С мусульманами же дело обстоит еще серьезней – 37% населения отрицает возможность соседского сосуществования (в 2021 году было 35%). Можно сделать вывод, что в социуме медленно, но верно растут ксенофобские настроения к приезжим издалека – в то время, как их действительно становится, по меньшей мере в Риге, визуально, больше.

Все это показал оплаченный из бюджета государственный исследовательский проект «Векторы сплочения общества: от сплочения вокруг государственной нации (2012-2018) к сплоченной общности граждан во имя государства, общества и безопасности индивидов (2024-2025)» – его представили недавно в парламенте.

«Отношение общества к миграции в основном негативное, но миграционная политика – раздробленная, без единой системы, эффективного управления данными и долгосрочного механизма, связанного с целями сплочения», – критикует доклад экспертов деятельность государства.

С другой стороны, в последние 3 года в Латвию возвращается ежегодно до 10 000 подданных, ранее искавших лучшей доли за рубежом – то есть, наши сограждане сами побывали в амплуа иммигрантов, и теперь вроде как должны лучше понимать своих новых земляков…

Обращает на себя внимание и то, что «отношение общества к иностранным студентам относительно нейтрально с позитивной тенденцией».

Тут наверняка вырисовывается такая закономерность – если смуглый учащийся частного вуза при этом везет в зеленой или синей коробочке вкусняшки лично для вас, то вы его и встречаете, как родного.

Если же таковой, за рулем маленькой проржавевшей машинки медленно едет в потоке или, напротив, резко подрезает, то вы сразу же вспоминаете о его происхождении «извне Евросоюза», и костерите тех, кто такого пустил в нашу республику.

Руководству академических учреждений в связи с этим предлагается: «в сотрудничестве с самоуправлениями желательно создавать структурированные программы интеграции и менторства во время всего обучения, уменьшая культурный шок и укрепляя чувство принадлежности».

Ваш автор на собственном опыте может засвидетельствовать – за 10 месяцев столичный мэр Виестурс Клейнбергс публично об этом ни разу не говорил, и Рижская Дума ничего такого в данной сфере не предпринимала.

#Ислам #Латвия #миграция #общество #интеграция #расизм
Автор - Ник Кабанов
