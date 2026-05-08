Сегодня ночью в узких улочках Риги появятся рейсовые автобусы: куда поедут и сколько стоит

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
В ночь на 9 мая в Риге вводят новые ночные автобусы. Они будут курсировать по выходным - в ночь на субботу и на воскресенье.

Что важно знать: на остановках, включенных в маршруты, автобус останавливается только по требованию. То есть: придется махать рукой (руками), чтобы привлечь внимание водителя, сообщает муниципальный перевозчик Rīgas satiksmes (RS).

Ночное сообщение будет действовать до 27 сентября.

И еще: В ночных автобусах будут действовать все те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.

Плюс 7 маршрутов: куда поедут

Итак, в дополнение к ночному автобусу в аэропорт "Рига", который уже курсирует, будут введены еще семь ночных маршрутов.

  • Автобус N1 будет курсировать по маршруту "Центр - Тейка - Югла - Межциемс - Центр".

  • Автобус N2 - "Центр - Саркандаугава - Вецмилгравис".

  • Автобус N3 - "Центр - Ильгюциемс - Даугавгрива".

  • Автобус N4 - "Центр - Иманта - Золитуде - Агенскалнс - Центр".

  • Автобус N6 - "Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс - Центр".

  • Автобус N7 - "Центр - Кенгарагс - ул. Латгалес - Центр".

  • Автобус N10 - "Центр - Агенскалнс - Зиепниеккалнс - Центр".

И, как уже сообщалось, каждую ночь между аэропортом и центром Риги курсирует автобус N22.

Ночное сообщение этим летом разработано на основе опыта прошлого лета - часть маршрутов сохранена, один улучшен, а остальные введены заново, поясняет RS.

В какое время?

Маршруты N1, N4, N6, N7, N10 выполняются по круговому принципу, а рейсы из центра города выполняются в 0.00; 1.00; 2.00; 3.00; 4.00.

Хотя маршруты N2 и N3 будут работать в обоих направлениях одинаково, рейсы из центра города будут выполняться в 0.00; 1.20; 2.40, в 4:00. При этом рейсы из Вецмилгрависа и Даугавгривы - в 0.40; 2.00; 3.20.

Последний рейс в 4. 00 из центра Риги по маршрутам N1, N4, N6, N7, N10 будут проходить по укороченному маршруту - до последней остановки.

Антон Городницкий
