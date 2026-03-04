Baltijas balss logotype
Когда оптимально обрабатывать почву на дачном участке? 0 170

Дом и сад
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда оптимально обрабатывать почву на дачном участке?

Некоторые дачники предпочитают перекапывать почву осенью после сбора урожая, в то время как другие делают это весной. Когда же действительно лучше проводить эту процедуру, чтобы избежать ошибок?

 

Оптимальным временем для обработки почвы считается осень. Для достижения стабильных и высоких урожаев овощей необходимо сформировать окультуренный пахотный слой глубиной 35–40 см. Именно при таком слое возможно получение высоких урожаев. На начальном этапе освоения участка хорошо удобренный и структурированный пахотный слой глубиной 15-20 см, при грамотном применении агротехнических приемов, позволяет достигать хороших результатов в выращивании овощей.

При первой вспашке (рекомендуется на глубину 18–22 см) все растительные остатки собираются и укладываются в компостные кучи, за исключением корневищ многолетних сорняков, которые следует сжигать вместе с высохшей ботвой картофеля, а золу использовать в качестве удобрения.

Во время осенней вспашки не следует разбивать крупные комья земли: такая глыбистая поверхность лучше удерживает снег (влагу), а вывернутые на поверхность почвы мелкие корневища сорняков, их семена и вредители (включая личинки и яйца) погибают при сильных морозах.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео