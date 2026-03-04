По утверждению военного эксперта израильского портала Ynet по военным вопросам Рона Бен-Ишая, Трамп решил не ограничиваться локальными ударами, а провести масштабную операцию по всей Исламской республике, чтобы полностью изменить ситуацию на Ближнем Востоке. По данным американских источников, президент остановил свой выбор на длительной "кампании изматывания", которая может продолжаться неделями, вместо короткого мощного удар

"Это должна быть война за изменение облика Ближнего Востока. Не меньше. Потому что Иран - даже после санкций, даже после массовых протестов граждан, требующих свободы, даже после массовых расправ над мирными жителями - был и остается государством террора, с огромным влиянием по всему Ближнему Востоку. Почти вся удавка, выстроенная в последние десятилетия вокруг Израиля, была создана прямо и косвенно Ираном", - пишет комментатор израильской газеты "Едиот ахронот" Бен-Дрор Ямини.

"Так что это час решения. Потому что мы находимся в момент исторической возможности. Но ошибается тот, кто думает, что это будет легко. В войне "Народ - лев" целью было нанести удар по Ирану. На этот раз цель - удар гораздо более разрушительный, вплоть до смены режима. Это не будет просто, потому что при всем уважении к протестующим - а они заслуживают большого уважения - их были сотни тысяч. Возможно, миллионы. Но Иран - страна с населением более 90 миллионов человек. И даже если предположить, что большинство иранцев устали от режима подавления и террора, все равно остаются десятки миллионов, которые поддерживают режим, кормятся от него, участвуют в его преступлениях. Они не откажутся легко. Они гораздо лучше организованы, лучше вооружены, и удары по государственным институтам, по представителям власти и по военной инфраструктуре не заставят их сдаться. Поэтому есть опасение - дай Бог, чтобы оно не оправдалось, - что путь к искоренению зла будет задачей трудной. Очень трудной.

Война - это зло. Но бывают ситуации - и это именно та ситуация, в которую мы попали, - когда отказ от удара на раннем этапе означает колоссальный ущерб на более позднем. Потому что в последние десятилетия мы снова и снова слышали заявления руководителей режима. Они говорят "смерть Америке, смерть Израилю". Они имеют в виду каждое слово. Они не могут уничтожить Америку. Но им действительно кажется, что они могут уничтожить Израиль. Так что это не только высшее право нанести удар по режиму, это высшая моральная и национальная обязанность. Это не только гуманитарное благо для протестующих, которые ждали и взывали к помощи извне. Прежде всего это моральный долг власти в Израиле перед народом, живущим в Израиле.

Стоит помнить и напоминать. Без удара Иран превратился бы в региональную державу, сумевшую обмануть США. Без удара хуситы и проиранские формирования в Ираке стали бы гораздо сильнее. Без удара вероятность того, что ХАМАС выполнит второй этап соглашения о прекращении огня, стремится к нулю. Без удара Израиль оказался бы перед нарастающей экзистенциальной угрозой. Без удара великая и сильная Америка превратилась бы в бумажного тигра.

В каждом моральном аспекте, в каждом аспекте международного права - это война без выбора. А согласно еврейской традиции - заповеданная война.

Можно предположить, что кампания не будет легкой. Израиль может пострадать. Израильтяне могут заплатить своими жизнями. Но иногда, по словам Шекспира, необходимо совершить малое зло, чтобы избежать большего зла. Так что выходите в путь, воины Израиля - в ВВС, в разведке, в Мосаде и все, кто вовлечен. Вы обязаны добиться успеха. У нас просто нет другой опции".