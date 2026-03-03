Трамп: США накажут Испанию за отказ поддержать удары по Ирану 2 964

Дата публикации: 03.03.2026
Изображение к статье: Трамп: США накажут Испанию за отказ поддержать удары по Ирану
ФОТО: Global Look Press

США собираются полностью разорвать торговые отношения с Испанией, после того как страна не разрешила использовать свои базы для ударов по Ирану, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Обсуждая участие европейских стран в войне на Ближнем Востоке, Трамп отметил, что некоторые из них были «великолепны» и помогли США, а другие были «ужасны», цитирует "Медуза".

Он также припомнил, что Мадрид отказался нарастить военные расходы до 5% ВВП. «Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до 5%. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят», — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией», — сказал лидер США. Он добавил, что также «недоволен и Великобританией», которая тоже не помогала в американо-израильских ударах по Ирану. «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», — отметил он, говоря о британском премьере Кире Стармере.

При этом, по словам Трампа, США все равно могли бы использовать базы Испании, «если бы захотели». «Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы не хотим. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели. Мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет говорить нам не использовать ее, но нам это и не нужно», — заявил президент США.

Испания и США совместно эксплуатируют военные авиабазы в Мороне и Роте, которые находятся на юге Испании и под юрисдикцией страны. Власти Испании заявили, что эти базы не будут использоваться для ударов по Ирану. После этого авиация США переместилась в Германию, сообщал Reuters. При этом источники испанской прессы сообщали, что в войне Израиля и США с Ираном участвуют военнослужащие, суда и самолеты, постоянно базирующиеся в Испании.

Власти Великобритании, как сообщала The Times, не разрешили США использовать для ударов по Ирану базы в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным издания, Белый дом разрабатывал план удара по Ирану, который предусматривал использование этих баз.

Премьер Великобритании Кир Стармер объяснял, что решение о неучастии Великобритании в нанесении ударов по Ирану было продуманным, поскольку Лондон считает правильным урегулировать ситуацию дипломатическим путем. По данным The Times, британские власти опасались, что их вместе с США обвинят в нарушении международного права.

#НАТО #Иран #США #Испания #Дональд Трамп #дипломатия #политика
