Трамп раскритиковал Великобританию за отказ помочь в войне с Ираном

Дата публикации: 03.03.2026
"Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании", — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому таблоиду The Sun раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера за то, что тот не оказал помощи в американо-израильских ударах по Ирану, цитирует "Медуза".

«Он (Стармер) ничем не помог. Я никогда не думал, что увижу такое. Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании», — сказал Трамп.

Трамп выразил сожаление, что отношения между США и Великобританией теперь уже «не те, что были».

В понедельник, 2 марта, Стармер заявил в парламенте, что британское правительство «не верит в то, что режим можно сменить с помощью воздушных ударов». Он также сказал, что Великобритания не присоединится к США и Израилю в нанесении ударов по Ирану, а сосредоточится на оборонительной помощи для своих союзников в регионе.

В середине февраля The Times писала, что власти Великобритании не разрешили США использовать базы Королевских военно-воздушных сил для ударов по Ирану. Речь идет о британских военно-воздушных базах в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным издания, Белый дом разрабатывал план удара по Ирану, который предусматривал использование этих баз.

В заявлении вечером 1 марта Стармер сказал, что решение о неучастии Великобритании в нанесении ударов по Ирану было продуманным, так как Лондон считает правильным урегулировать ситуацию с помощью переговоров. При этом он подчеркнул, что удары Ирана подвергают опасности британцев на Ближнем Востоке, а также союзников Лондона в регионе. По его мнению, теперь единственный способ остановить угрозу — уничтожить иранские ракеты и пусковые установки.

«США запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, чтобы помешать Ирану запускать ракеты по всему региону, убивая невинных гражданских лиц», — заявил Стармер.

#Иран #США #Дональд Трамп #Великобритания #переговоры #Кир Стармер #политика
