Определены два идеальных варианта бутербродов для завтрака

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определены два идеальных варианта бутербродов для завтрака

Сергей Вялов, врач-гепатолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук, поделился рекомендациями по выбору бутербродов для завтрака. Это не традиционные бутерброды с хлебом и колбасой, так как они не содержат достаточного количества питательных веществ. Лучше отдать предпочтение полезным вариантам.

 

Полезный бутерброд включает в себя белок, зелень и овощи. Оптимальным вариантом станет сочетание куриного филе, помидоров и авокадо. Помидоры богаты антиоксидантами, курица является источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей, а авокадо помогает снизить уровень холестерина». Также можно приготовить бутерброд из хлеба с тунцом, манго и авокадо, что положительно скажется на работе сердца и сосудов. Тунец содержит много белка и омега-3 жирных кислот, манго — витамин А и антиоксиданты, а авокадо — калий и витамин Е.

Иногда на завтрак можно позволить себе жирный жареный чебурек, временно отказавшись от овощей. Жиры также необходимы для нормального функционирования организма. Желчный пузырь активизируется при поступлении жира, выделяя желчь в кишечник, что необходимо для расщепления и усвоения жиров. Убрать желчь из организма другим способом невозможно.

Перед кардинальными изменениями в рационе и при наличии противопоказаний обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Оставить комментарий

