Основное различие между рафинированным и нерафинированным маслами заключается в уровне их очистки.

- Нерафинированное масло подверглось лишь первичной механической фильтрации. В то время как рафинированное масло прошло несколько дополнительных этапов очистки, - поясняет шеф-повар Владислав АНАНЬКО. - Преимущества рафинированных масел заключаются в их пригодности для жарки и других методов приготовления. Они не обладают ярко выраженным вкусом и ароматом, что позволяет не изменять вкус блюда.

Полезные свойства масла зависят от состава его компонентов, поэтому оба типа масла полезны, независимо от степени их очистки.