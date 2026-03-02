Корень имбиря богат витаминами, макро- и микроэлементами, а также аминокислотами. Его характерный острый аромат обусловлен наличием эфирного масла (1,2-3%). Такой состав делает имбирь настоящей сокровищницей полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья.

Эфирное масло имбиря является отличным иммуностимулятором, его часто используют при простудах, а также заболеваниях бронхов и легких. Имбирь способствует улучшению пищеварения, активирует выработку желудочного сока, нормализует кровообращение и обладает потогонным, болеутоляющим, отхаркивающим и противорвотным действием. По содержанию полезных веществ имбирь близок к чесноку — он также уничтожает микробы и повышает защитные силы организма от инфекций, но не имеет столь резкого запаха и послевкусия, а его применение гораздо шире: он может использоваться как в десертах (цукаты, пряники, пироги, джемы), так и в напитках.

Имбирь: полезные свойства и противопоказания для мужчин и женщин

Современные исследования, посвященные лечебным свойствам имбиря, в основном проводятся индийскими специалистами. Большинство материалов о имбире публикуется на иностранных языках. Чтобы выяснить, можно ли вам употреблять имбирь (например, при гипертонии) и в каких случаях он противопоказан, лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Однако зарубежные исследования показывают положительное влияние имбиря на желудок (например, при диспепсии), а также на пищеварительную и дыхательную системы. Также описаны случаи успешного лечения простудных заболеваний у детей старше 3 лет, но в таких случаях концентрацию имбиря уменьшают вдвое.

Тем не менее, индийские специалисты предостерегают, что имбирь следует принимать с осторожностью при кровотечениях и язвенной болезни, так как он может повышать кислотность желудочного сока.

Имбирь противопоказан женщинам на поздних сроках беременности.

Напоминаем, что имбирь доступен не только в свежем виде, но и в виде порошка. Свежий имбирь обладает более ярким ароматом, тогда как сушеный — более острым. Мы предлагаем несколько проверенных временем рецептов.

Имбирь при простуде

В Индии имбирный чай является самым популярным зимним напитком, многие добавляют немного имбиря в кофе. Приверженцы аюрведы восхваляют его без усталости. Однако их рецепты иногда содержат больше ингредиентов.

В самом начале простуды попробуйте следующий рецепт имбирного напитка со специями:

3 столовые ложки натертого на мелкой терке имбиря (кожицу следует немного соскоблить, так как все основные вещества находятся в ней), 9 семян кардамона (при мокром кашле можно добавить 9 почек гвоздики и 1 чайную ложку корицы, а при сухом — 2 чайные ложки порошка алтейного корня) поместите в кастрюлю. Залейте 3 стаканами кипятка и варите на медленном огне 10 минут. Затем снимите с огня и процедите, налейте в термос. Получившуюся порцию разделите на 4 части и выпейте в течение дня — после еды, в теплом виде, добавляя в 1 чашку 1 чайную ложку топленого масла (или 1 столовую ложку густых сливок) и 1 чайную ложку меда (при аллергии на мед замените его тростниковым сахаром).

Для любителей «погорячее» — более жгучий рецепт чая с имбирем и медом:

Возьмите по 2 грамма порошка имбиря, красного перца чили и куркумы, отварите в течение 1—2 минут в 1 стакане молока. Пейте 3 раза в день с медом и маслом.

Имбирная ванна при простуде

При простуде также можно принять имбирную ванну. Она действует аналогично ванне с горчичным порошком. Для имбирной ванны возьмите 2—3 столовые ложки имбирного порошка, прокипятите в течение 5 минут в 1 литре воды и вылейте готовый отвар в наполненную теплой водой ванну. Полежите в ней в течение 15 минут и выходите, не принимая душ. Промокните тело полотенцем и ложитесь в постель под теплым одеялом.

Имбирь при желудочных расстройствах

Разведите стакан натурального био-йогурта теплой питьевой водой в соотношении 1:1. Получится консистенция нежирного кефира. Добавьте 1/4 чайной ложки порошка имбиря и 1/4 чайной ложки мускатного ореха. Принимайте утром до еды. Это средство помогает при метеоризме и диспепсии, а также является поддерживающей диетой после желудочно-кишечных расстройств.

Имбирь для похудения

Имбирный чай в сочетании с мелиссой — ВНИМАНИЕ, ДЕВУШКИ! — помогает подавить тягу к сладкому. Чтобы контролировать аппетит, за 15 минут до еды можно пить чай, приготовленный по следующему рецепту:

1 чайную ложку измельченного корня имбиря залейте стаканом кипятка. Добавьте 1 чайную ложку меда, дольку лимона и пару листиков свежей мяты.

Обезболивающее средство с имбирем

Бальзам «золотая звезда» многим помогает при головной боли, особенно в височной области. Чтобы избежать резкого запаха камфоры, замените его на средство с имбирем. Попробуйте мелко натереть имбирь и развести его теплой водой до пастообразной консистенции. Нанесите кашицу ровным слоем на марлю, прилягте и приложите к больным местам: на виски, в центр лба. Через некоторое время жжение пройдет — имбирь не оставляет ожогов, раздражений и покраснений.

При болях в пояснице делают имбирный компресс. Для его приготовления нужно взять 2 чайные ложки порошка имбиря, 1 чайную ложку куркумы и 1/2 чайной ложки перца чили. Смешайте порошки с теплой водой до консистенции пасты. Нанесите массу на хлопковую ткань, положите на больное место и обмотайтесь чем-нибудь, как кушаком, чтобы компресс плотно прилегал к больному месту.