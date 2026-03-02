Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах 0 753

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
ФОТО: globallookpress.com

Элита стран Персидского залива в панике покидает регион после того, как в минувшие выходные иранские ракеты и беспилотники поразили Абу-Даби, Дубай, Катар и Бахрейн. Единственным функционирующим коридором для выхода из региона стала Саудовская Аравия, сообщает Semafor.

По данным источников, частные охранные компании организуют целые автопарки внедорожников для перевозки клиентов из Дубая в Эр-Рияд — десятичасовая поездка по пустыне стала единственной наземной артерией для желающих покинуть зону конфликта.

Среди эвакуируемых — топ-менеджеры глобальных финансовых корпораций и состоятельные путешественники, находившиеся в регионе на отдыхе или с деловыми визитами. Спрос на экстренную «эвакуацию» привел к взрывному росту цен. По словам генерального директора брокерской компании Vimana Private Амирха Нарана, стоимость частных рейсов из Эр-Рияда в Европу достигла 350 000 долларов. «Саудовская Аравия сейчас — единственный реальный вариант для тех, кто хочет покинуть регион», — подчеркнул Наран.

Утром 28 февраля Израиль при помощи США нанес удар по Ирану. По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Читайте нас также:
#Иран #США #война #эвакуация #безопасность #Саудовская Аравия #паника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье
Изображение к статье: Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео