Ким Кардашьян требует от Крис Дженнер разорвать дружбу с Меган Маркл 0 261

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ким Кардашьян требует от Крис Дженнер разорвать дружбу с Меган Маркл

Ким Кардашьян выступила с резкой позицией в отношении отношений своей матери, Крис Дженнер, с герцогами Сассекскими. Телезвезда публично заявила, что Меган Маркл и принц Гарри заставили семью удалить совместные фотографии с вечеринки по случаю 70-летия Крис Дженнер.

По словам инсайдера, близкого к клану Кардашьян, Ким считает, что Сассекские приносят «драму и неловкость» и не хотят, чтобы такая энергетика была рядом с фамильным брендом семьи. Она призывает Крис Дженнер разорвать отношения с Меган.

«С ее точки зрения, Меган и Гарри всюду приносят драму и неловкость, поэтому она не видит причин оставлять дверь открытой», — отметил источник. При этом Крис Дженнер, по информации инсайдера, все еще настроена дружелюбно к Меган, но Ким твердо занимает свою позицию.

Ранее Ким заявила в подкасте сестры Хлои Кардашьян, что семья получила разрешение публиковать фотографии Сассекских с юбилея Крис, но позже герцог и герцогиня попросили удалить снимки из социальных сетей.

Источник

#социальные сети #Меган Маркл #принц Гарри #Ким Кардашьян #знаменитости #дружба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
