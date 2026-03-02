Baltijas balss logotype
В духовку на 40 минут и взбить: попробуйте крем-суп из запечённых овощей

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В духовку на 40 минут и взбить: попробуйте крем-суп из запечённых овощей

Вкусное и полезное первое блюдо можно приготовить и без мясного бульона.

Овощной крем-суп — лёгкое и простое блюдо, которое подойдёт для повседневного меню. Идеальный вариант для тех, кто устал от мяса и не хочет терять время у плиты.

Список ингредиентов:

  • тыква — 400 граммов;

  • болгарский перец — 200 граммов;

  • красный лук — одна штука;

  • помидоры — 150 граммов;

  • растительное масло для запекания;

  • кокосовое молоко — 250 миллилитров;

  • Имбирь, паприка, куркума, чёрный перец, соль и чеснок — по половине чайной ложке.

Приготовление:

Овощи нарезают и запекают в духовке около 40 минут при температуре 200 градусов. За это время они становятся мягкими и раскрывают вкус.

Готовые овощи перекладывают в кастрюлю, добавляют специи и кокосовое молоко. Затем массу пробивают блендером до однородной кремовой консистенции.

#кулинария #вегетарианство #овощи #здоровое питание #духовка #специи #полезная еда
