Вкусное и полезное первое блюдо можно приготовить и без мясного бульона.

Овощной крем-суп — лёгкое и простое блюдо, которое подойдёт для повседневного меню. Идеальный вариант для тех, кто устал от мяса и не хочет терять время у плиты.

Список ингредиентов:

тыква — 400 граммов;

болгарский перец — 200 граммов;

красный лук — одна штука;

помидоры — 150 граммов;

растительное масло для запекания;

кокосовое молоко — 250 миллилитров;

Имбирь, паприка, куркума, чёрный перец, соль и чеснок — по половине чайной ложке.

Приготовление:

Овощи нарезают и запекают в духовке около 40 минут при температуре 200 градусов. За это время они становятся мягкими и раскрывают вкус.

Готовые овощи перекладывают в кастрюлю, добавляют специи и кокосовое молоко. Затем массу пробивают блендером до однородной кремовой консистенции.