Вкусное и полезное первое блюдо можно приготовить и без мясного бульона.
Овощной крем-суп — лёгкое и простое блюдо, которое подойдёт для повседневного меню. Идеальный вариант для тех, кто устал от мяса и не хочет терять время у плиты.
Список ингредиентов:
-
тыква — 400 граммов;
-
болгарский перец — 200 граммов;
-
красный лук — одна штука;
-
помидоры — 150 граммов;
-
растительное масло для запекания;
-
кокосовое молоко — 250 миллилитров;
-
Имбирь, паприка, куркума, чёрный перец, соль и чеснок — по половине чайной ложке.
Приготовление:
Овощи нарезают и запекают в духовке около 40 минут при температуре 200 градусов. За это время они становятся мягкими и раскрывают вкус.
Готовые овощи перекладывают в кастрюлю, добавляют специи и кокосовое молоко. Затем массу пробивают блендером до однородной кремовой консистенции.
Оставить комментарий