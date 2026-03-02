При выборе моющего средства важно учитывать тип загрязнения, температуру воды и удобство использования. Эксперты выделяют три основных варианта: порошок, гель и капсулы, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

Стиральный порошок

Плюсы:

Обычно дешевле геля и капсул

Стабилен при хранении

Дозировку легко регулировать

Эффективен при сильных загрязнениях

Минусы:

Может плохо растворяться в холодной воде

Требует сухого хранения

Итог: По словам Мэри Гальярди, эксперта по уборке и штатного ученого компании, выпускающей бытовую химию, порошок отлично подходит для очень грязной одежды и рабочей формы, а также удобен для тех, кто ищет экологичную упаковку в картонных пачках.

Гель для стирки

Плюсы:

Жидкая форма предотвращает следы на одежде

Хорошо растворяется в холодной воде

Удобен для точечной обработки пятен

Легко дозировать

Минусы:

Бутылки громоздкие

Может быть слабее при сильных загрязнениях

Итог: Гель — оптимальный выбор для стирки в холодной воде и удаления жирных пятен, отмечает Мэри Гальярди, эксперт по уборке и штатный ученый компании бытовой химии.

Капсулы и таблетки

Плюсы:

Не нужно отмерять

Компактны и удобны в транспортировке

Минусы:

Дороже других средств

Нельзя регулировать дозу

Не подходят для предварительной обработки пятен

Итог: По мнению Лауры Джонсон, эксперта по исследованиям и разработкам в лаборатории бытовой техники, капсулы удобны для людей с постоянным объемом стирки без сильных загрязнений и для тех, кто пользуется прачечными.

