При выборе моющего средства важно учитывать тип загрязнения, температуру воды и удобство использования. Эксперты выделяют три основных варианта: порошок, гель и капсулы, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.
Стиральный порошок
Плюсы:
- Обычно дешевле геля и капсул
- Стабилен при хранении
- Дозировку легко регулировать
- Эффективен при сильных загрязнениях
Минусы:
- Может плохо растворяться в холодной воде
- Требует сухого хранения
Итог: По словам Мэри Гальярди, эксперта по уборке и штатного ученого компании, выпускающей бытовую химию, порошок отлично подходит для очень грязной одежды и рабочей формы, а также удобен для тех, кто ищет экологичную упаковку в картонных пачках.
Гель для стирки
Плюсы:
- Жидкая форма предотвращает следы на одежде
- Хорошо растворяется в холодной воде
- Удобен для точечной обработки пятен
- Легко дозировать
Минусы:
- Бутылки громоздкие
- Может быть слабее при сильных загрязнениях
Итог: Гель — оптимальный выбор для стирки в холодной воде и удаления жирных пятен, отмечает Мэри Гальярди, эксперт по уборке и штатный ученый компании бытовой химии.
Капсулы и таблетки
Плюсы:
- Не нужно отмерять
- Компактны и удобны в транспортировке
Минусы:
- Дороже других средств
- Нельзя регулировать дозу
- Не подходят для предварительной обработки пятен
Итог: По мнению Лауры Джонсон, эксперта по исследованиям и разработкам в лаборатории бытовой техники, капсулы удобны для людей с постоянным объемом стирки без сильных загрязнений и для тех, кто пользуется прачечными.
