Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
При выборе моющего средства важно учитывать тип загрязнения, температуру воды и удобство использования. Эксперты выделяют три основных варианта: порошок, гель и капсулы, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

Стиральный порошок

Плюсы:

  • Обычно дешевле геля и капсул
  • Стабилен при хранении
  • Дозировку легко регулировать
  • Эффективен при сильных загрязнениях

Минусы:

  • Может плохо растворяться в холодной воде
  • Требует сухого хранения

Итог: По словам Мэри Гальярди, эксперта по уборке и штатного ученого компании, выпускающей бытовую химию, порошок отлично подходит для очень грязной одежды и рабочей формы, а также удобен для тех, кто ищет экологичную упаковку в картонных пачках.

Гель для стирки

Плюсы:

  • Жидкая форма предотвращает следы на одежде
  • Хорошо растворяется в холодной воде
  • Удобен для точечной обработки пятен
  • Легко дозировать

Минусы:

  • Бутылки громоздкие
  • Может быть слабее при сильных загрязнениях

Итог: Гель — оптимальный выбор для стирки в холодной воде и удаления жирных пятен, отмечает Мэри Гальярди, эксперт по уборке и штатный ученый компании бытовой химии.

Капсулы и таблетки

Плюсы:

  • Не нужно отмерять
  • Компактны и удобны в транспортировке

Минусы:

  • Дороже других средств
  • Нельзя регулировать дозу
  • Не подходят для предварительной обработки пятен

Итог: По мнению Лауры Джонсон, эксперта по исследованиям и разработкам в лаборатории бытовой техники, капсулы удобны для людей с постоянным объемом стирки без сильных загрязнений и для тех, кто пользуется прачечными.

